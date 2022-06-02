AK Partili Hacer Çınar'a yönelik sözleri nedeniyle protesto edilen Tanju Özcan, dans ederek karşılık verdi - Son Dakika
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AK Partili Hacer Çınar'a yönelik sözleri nedeniyle protesto edilen Tanju Özcan, dans ederek karşılık verdi

02.06.2022 19:50

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri sonrası bugün Öz Sağlık İş Sendikası tarafından protesto edildi. Protesto gösterisini makam odasının penceresinden izleyen Özcan, el sallayarak, dans etti.

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AK Parti sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" dedi. Tepki çeken sözlerin ardından Başkan Özcan sosyal medya hesabından, söz konusu konuşmayı paylaşıp, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye açıklama yaptı. Başkan Özcan'ın bu paylaşımı da tepki çekti. Yaşananların ardından Hacer Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı. Tanju Özcan'ın sözlerini psikolojik şiddet kabul eden mahkeme, Çınar'ın 'tedbir' talebini kabul etti.

Tanju Özcan, kendisini protesto edenlere dans ederek karşılık verdi

PROTESTOLARA DANS EDEREK EŞLİK ETTİ

Dün gerçekleştirilen protesto gösterilerinin ardından bugün de Hacer Çınar'ın il temsilcisi olduğu Öz Sağlık İş Sendikası protestoda bulundu. Katılımcılar, 'Eline, beline, diline hakim ol' sloganları attı, 'Terbiyesiz Tanju Özcan' yazılı dövizler taşıdı. Protesto gösterisini makam odasının penceresinden izleyen Özcan, eylem sırasında aleyhine atılan sloganlara eşlik edip, ritim tuttu, el sallayarak dans etti. Grup adına basın açıklamasını okuyan Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, "Her fırsatta kadınları aşağılayan, kadınları meta olarak gören, emekçi bir kadına yönelik ahlaksızca saldırıyı yapan bu köhnemiş zihniyete karşı gerekenin yapılmasını bekliyoruz." dedi.

Tanju Özcan, kendisini protesto edenlere dans ederek karşılık verdi

HACER ÇINAR: ÖZÜR BEKLEDİM

Hacer Çınar ise özür beklediğini belirterek, "Sonuçta bir olay yaşandı. İnsanlar gaf yapabilirler. Bu süreç içerisinde bir özür bekledim. Ama herhalde ayamadı, özür dilemek aklına gelmedi herhalde. Daha sonra 'İffetimi koruyorum' demesi asla kabul edilemez. Önce Allah'a, sonra yargıya, sonra Bolu'ya ve Türkiye'deki bütün kadınlara onu havale ediyorum." diye konuştu.

Tanju Özcan, kendisini protesto edenlere dans ederek karşılık verdi
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AK Partili kadın meclis üyesine yönelik sözleri tepkiye neden olan Tanju Özcan'dan savunma geldi: Olayın mağduru benim, özür bekliyorum AK Partili kadın meclis üyesine yönelik sözleri tepkiye neden olan Tanju Özcan'dan savunma geldi: Olayın mağduru benim, özür bekliyorum Belediye meclis üyesi Hacer Çınar hakkında koruma kararı verildi Belediye meclis üyesi Hacer Çınar hakkında koruma kararı verildi
Kaynak: DHA

Tanju Özcan, Çınar, Bolu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Hacer Çınar'a yönelik sözleri nedeniyle protesto edilen Tanju Özcan, dans ederek karşılık verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Hacer Çınar'a yönelik sözleri nedeniyle protesto edilen Tanju Özcan, dans ederek karşılık verdi - Son Dakika
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