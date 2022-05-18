AK Partili Hüseyin Çelik'ten Aynur Doğan'a destek: Bizim mahallenin linç girişimi çok yanlış - Son Dakika
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AK Partili Hüseyin Çelik'ten Aynur Doğan'a destek: Bizim mahallenin linç girişimi çok yanlış

18.05.2022 13:19
AK Partili Hüseyin Çelik'ten Aynur Doğan'a destek: Bizim mahallenin linç girişimi çok yanlış

AK Partili Hüseyin Çelik, konseri yasaklanan ve hedef alınan Kürt sanatçı Aynur Doğan'a destek açıklaması yaptı. Çelik, "Aynur Doğan bu toprakların bir çığlığıdır" dedi.

AK Parti kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, AK Partili Derince Belediyesi tarafından konseri yasaklanan ve hedef alınan Kürt sanatçı Aynur Doğan'a dair açıklamalarda bulundu.

2010 yılında "Dolmabahçe Buluşmaları" kapsamında davet ettikleri sanatçılar arasında Aynur Doğan'ın da olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğan'a "iltifat" ettiğini hatırlatan Çelik, Doğan'a yönelik tutumu kınadı, "Birileri beğenir, birileri beğenmez ama Aynur Doğan bu toprakların bir çığlığıdır" dedi.

AK Partili Hüseyin Çelik'ten Aynur Doğan'a destek: Bizim mahallenin linç girişimi çok yanlış

Hüseyin Çelik'in sosyal medya hesabından Kürt sanatçı Aynur Doğan'a ilişkin yaptığı paylaşımlar şu şekilde sıralandı:

AK Partili Hüseyin Çelik'ten Aynur Doğan'a destek: Bizim mahallenin linç girişimi çok yanlış

CUMHURBAŞKANI DOĞAN'A İLTİFAT ETTİ: "Dolmabahçe Buluşmaları" kapsamında, 20 Şubat 2010'da davet ettiğimiz ses sanatçıları arasında Aynur Doğan da vardı. O gün isimleri PKK ile birlikte anılan sanatçıları davet etmemiştik. Sayın Cumhurbaşkanı toplantıda bütün sanatçılara olduğu gibi Doğan'a da iltifat etti.

AK Partili Hüseyin Çelik'ten Aynur Doğan'a destek: Bizim mahallenin linç girişimi çok yanlış

CUMHURBAŞKANI AYNUR'UN PERFORMANSINI TAKDİR ETTİ: 2010 yılında İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olması hasebiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde Aynur Doğan, Kürtçe "Ahmedo Roni" şarkısını söyleyince hazır bulunan Sayın Cumhurbaşkanı bir hayli duygulanmış ve Aynur'un performansını takdir etmişti.

AK Partili Hüseyin Çelik'ten Aynur Doğan'a destek: Bizim mahallenin linç girişimi çok yanlış

BİZİM MAHALLENİN LİNÇ GİRİŞİMİNİ YANLIŞ BULUYORUM: Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan'a reva gördüğü muameleyi ve ardından bizim mahallenin Aynur Doğan'ı linç girişimlerini çok yanlış buluyor ve kınıyorum. Birileri beğenir, birileri beğenmez ama Aynur Doğan bu toprakların bir çığlığıdır.

AK Partili Hüseyin Çelik'ten Aynur Doğan'a destek: Bizim mahallenin linç girişimi çok yanlış

AK PARTİLİ ELİTAŞ'TAN AYNUR DOĞAN'A "PKK'YA SIRTINI DAYAMIŞ" İDDİASI

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Genel Kurulu'nda Aynur Doğan'a yönelik açıklamalarda bulunmuş, Doğan'ın konseri için yer tahsis edilmesi istendiğini, uygun görüldüğünü ancak sözleşmede yazan 4 bin 800 TL'nin yatırılmadığı için iptal edildiğini iddia etmişti.

AK Partili Elitaş, "Sanki Kürtçe söyleyen birisinin, Kürtçe konuşmasının ve Kürt düşmanlığının bir unsuru olarak ifade etmeyi haksızlık olarak ifade etmek istiyorum, doğru bir yaklaşım tarzı değildir. Ben Aynur Doğan kimdir bilmem ama sorduk, soruşturduk, baktık; PKK'ya sırtını dayamış, PKK propagandasını yapan birisi" ifadelerini kullanmıştı. Elitaş'ın bu sözleri, HDP'li Milletvekillerinin "Hedef gösteriyor" ifadeleriyle tepkisini çekmişti.

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Son Dakika Politika AK Partili Hüseyin Çelik'ten Aynur Doğan'a destek: Bizim mahallenin linç girişimi çok yanlış - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Hüseyin Çelik'ten Aynur Doğan'a destek: Bizim mahallenin linç girişimi çok yanlış - Son Dakika
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