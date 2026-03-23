AK Partili İnan\'dan Cemil Tugay\'a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Yeşilay'ın vekili" sözlerine sert tepki gösterdi. İnan, özellikle İzmir'de artan uyuşturucu kullanımına dikkat çekerek Tugay yönetimini eleştirdi.

"İZMİR'İN ARKA SOKAKLARINDA ZEHİR TACİRLERİ VAR"

İnan, yaptığı açıklamada İzmir'deki uyuşturucu sorununa vurgu yaparak, "Ben İzmir Milletvekiliyim. Burada doğdum, bu sokaklarda büyüdüm. Sizin yıllarca geri bıraktığınız İzmir'in arka sokaklarında zehir tacirleri cirit atıyor" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZ BÜYÜK TEHDİT ALTINDA"

İzmir'in gençler açısından ciddi bir riskle karşı karşıya olduğunu savunan İnan, "İzmir maalesef genç intiharlarında ve uyuşturucu tüketiminde birinci şehir. Evlatlarını bu karanlığa kurban veren ailelerin feryadı yürek yakıyor" dedi.

"SORUMLUSU SİZSİNİZ"

İnan, yaşanan tabloya ilişkin sorumluluğun yerel yönetime ait olduğunu öne sürerek, "Bir İzmirli olarak bu tablo bizi derinden kahrediyor. Sizi etmiyor. Çünkü sebebi bizzat sizsiniz. Siz uyuşturucu için elverişli bir zemin yaratıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"YEŞİLAY İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Açıklamasında Yeşilay'a da vurgu yapan İnan, "Biz ise Yeşilay için mücadele ediyoruz; aramızdaki fark tam olarak bu. Gençlerimizi kurtarmak için panzehirimiz Yeşilay'sa sonuna kadar Yeşilay" dedi.

İnan, açıklamasının sonunda, "Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz" sözleriyle Cemil Tugay'a yüklendi.