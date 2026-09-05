AK Partili Meclis Üyesi Kişili, partisinin 25. yılında Ağrı Dağı zirvesine tırmandı
AK Parti Menemen ve İzmir Büyükşehir belediyeleri meclis üyesi Dilaver Kişili, partisinin 25. kuruluş yıl dönümüne ithafen Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metrelik zirvesine tırmandı.
AK Parti Menemen ve İzmir Büyükşehir belediyeleri meclis üyesi Dilaver Kişili, partisinin 25. kuruluş yıl dönümüne ithafen Ağrı Dağı zirvesine tırmandı.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Kişili'nin 5 bin 137 metredeki zirveye tırmanış gerçekleştirdiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kişili, tırmanışı partisinin kuruluş yıl dönümüne ithaf ettiğini belirterek, "AK Parti'nin 25 yıldır bitmek tükenmek bilmeyen enerjisini, milletimizle kurduğu güçlü bağı, ülkemizin çatı noktasına taşıyarak taçlandırmak istedim." ifadelerini kullandı.
Kişili, bölgede geçirdiği günler boyunca "Terörsüz Türkiye" sürecinin olumlu yansımalarını gördüğünü, terörün, korkunun yerini güven ve huzura bıraktığını sözlerine ekledi.
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