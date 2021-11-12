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AK Partili Metin Külünk'ten Muharrem İnce'yle ilgili çok konuşulacak sözler: Ondan şüphe etmiyorum - Son Dakika

AK Partili Metin Külünk'ten Muharrem İnce'yle ilgili çok konuşulacak sözler: Ondan şüphe etmiyorum

12.11.2021 23:34

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un sorularını yanıtladı. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Külünk, Memleket Partisi'yle siyaset sahnesinden tekrar yerini alan Muharrem İnce'yle ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. Külünk, "Ben Muharrem İnce'yle ilgili negatif bir şey söylemedim. İnce'nin bu topraklara sadakatinden ve hiçbir vesayeti kabul etmeyeceğinden şüphe etmiyorum." dedi.

Uzun yıllardır siyaset arenasında boy gösteren isimlerden biri olan AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, konuk olduğu Haberler.com YouTube kanalında birbirinden çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

AK Partili Külünk, yakın zamanda CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa eden ve kısa süre sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'yle ilgili çok konuşulacak bir yorum yaptı. Cumhur İttifakı'nın alanının çok geniş olduğunu söyleyen Külünk, anti-emperyalist insanların ülkenin bağımsızlığı söz konu olduğunda gözlerinin hiçbir şey görmeyeceğini ifade etti. Türkiye'nin Kuva-i Milliye mücadelesi verdiğini söyleyen Külünk, konuyu Muharrem İnce'ye getirdi.

"SADAKATİNDEN ŞÜPHE ETMİYORUM"

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un, "Muhalif kesimle görüşüyor musunuz? sorusuna Külünk, "Ben Sayın Muharrem İnce'yle ilgili negatif bir şey söyledim mi? Benimle aynı düşünmüyor. Aynı siyasal harekette değiliz. Ama ben Muharrem İnce'nin bu toprakların bağımsızlığına sadakatinden şüphe etmiyorum. Bu ülkenin bağımsızlık duygusuna sahip çıkan bir siyasetçi olacağından şüphe etmiyorum. Gördüğüm, bildiğim Sayın İnce'nin bu toprakların bağımsızlığında hiçbir vesayeti kabul etmeyen biri. Benimle aynı düşünmeyebilir. Olmayacak tabii, olsaydı hepimiz aynı olurduk zaten. Ben size diyorum ki; Sayın Bedia Hanım, Biden'ın diliyle konuşan bir muhalefetten siz, yerli ve milli olmasını bahsedebilir misiniz? Terörle aynı dili konuşan bir siyasal hareketin bu topraklara ait olduğunu söyleyebilir misiniz? Tabanını tenzih ediyorum." yanıtını verdi.

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AK Partili Metin Külünk'ten Muharrem İnce'yle ilgili çok konuşulacak sözler: Ondan şüphe etmiyorum

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Son Dakika Politika AK Partili Metin Külünk'ten Muharrem İnce'yle ilgili çok konuşulacak sözler: Ondan şüphe etmiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Metin Külünk'ten Muharrem İnce'yle ilgili çok konuşulacak sözler: Ondan şüphe etmiyorum - Son Dakika
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