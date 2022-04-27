AK Partili milletvekilinin oğlu babasının TBMM araç kartını mı sattı? Aracı kullanan Suriyelinin ifadesi sızdı - Son Dakika

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın oğlu Hasan Akay'ın babasına ait TBMM araç kartını 48 bin dolar bir başkasına verdiği iddia edildi.

BirGün gazetesinde yer alan habere göre; T.C. vatandaşlığına geçip Muhammed Halebi olan ismini Muhammed Sabancı, geçen aylarda AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay adına kayıtlı TBMM kartını kullanırken yakalandı. Muhammed Sabancı isimli şahsın 34 TC 5565 plakalı lüks aracında kullandığı belirtilen TBMM araç kartı ile dokunulmazlık kazandığı ve polis çevirmelerinden ise kolaylıkla geçtiği belirtildi. Kartın bulunduğu lüks araç Yeni Bahar Dağıtım Dış Ticaret şirketi adına kayıtlı ve şirket yönetiminde de Muhammed Sabancı yer alıyor.

KARTI BİR AY KULLANMIŞ

Aracında TBMM araç kartı yakalanan Sabancı'nın 15 Ocak tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifade de sızdı. BirGün muhabiri İsmail Arı'nın haberine göre Sabancı ifadesinde lüks aracında AK Parti Milletvekili Ahmet Akay'ın TBMM araç kartını kullandığını kabul etti. Sabancı ifadesinde, " Türkiye'ye geldikten sonra ülkeye dış ülkelerden para aktarıp, yabancı sermaye getirdikten sonra Türk vatandaşı olan birisiyim. Üzerimde ve arabamda bulunan Ahmet Akay'a ait olduğunu öğrendiğim milletvekili kartı yaklaşık 1 aydır arabamda. Ben milletvekili Ahmet Akay ile bir yada iki sefer görüştüm. Ben Milletvekili Ahmet Akay'ın oğlu Hasan Akay ile samimiyim ve her zaman birlikte gezip ortak ticaret yapmaktayız" dedi.

48 BİN DOLAR VERDİ: PARA SIKINTISINI GİDERDİM

AK Parti Milletvekili Akay'ın oğlu Hasan Akay'dan TBMM araç kartını para karşılığında aldığını belirten Sabancı ifadesinde skandal niteliğindeki şu ifadeleri kullandı:

"Hasan Akay paraya sıkışıp benden para istediği gün geldiği araç içindeki bu kartı sorduğumda, o da kartın vekil kartı olduğunu ve kart ile arama yapılmadığını bana anlattı. Ona bu kartı kullanmak istediğimi söyleyince 'para sıkıntımı giderirsen sana yapabilirim' dedi. Ben ona borç olarak 48 bin dolar verdim arkadaşlık adına ama araç kartını kullanmamın suç olduğunu bilmiyordum. Burada mağdur olan ben oldum ve verdiğim param da gitti. Suç olduğunu bilseydim kartı arabamda kullanmazdım."

TBMM araç kartıyla yakalanan Sabancı tutuksuz yargılanıyor.

AK Parti Milletvekili Ahmet Akay ise geçen Şubat ayında yaptığı açıklamada, ''Ben bu aracı İstanbul'a gittiğimde kullanıyorum. Araba benim değil. Benim gücüm de yok 2 milyonluk araba kullanmaya. Araba bir firmanın diye biliyorum. Bu kişi de benim değil oğlumun arkadaşı. Şu ana kadar bana yansıyan bir şey yok. Zaten Türk vatandaşı. Ne iş yaptığını bilmiyorum" demişti.

RÜŞVET VERİRKEN YAKALANDI

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın oğlu Hasan Akay'ın kamu görevlisine rüşvet vermek suçundan yargılandığı da ortaya çıkmıştı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı" kapsamında başlattığı soruşturma Hasan Akay'a kadar uzanmıştı. Hazırlanan iddianamede, Hasan Akay'ın da Akçakale Gümrük Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olan Mustafa Ataman'a 5 Aralık 2020 tarihinde rüşvet verdiği belirtildi. Ataman'ın odasına yerleştirilen kamera ile rüşvet anı ve zanlıların rüşvet alışverişi esnasındaki konuşmaları belgelendi.