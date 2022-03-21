AK Partili milletvekillerinden Furkan grubuna yapılan sert müdahaleye tepki: Vahşet! - Son Dakika
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AK Partili milletvekillerinden Furkan grubuna yapılan sert müdahaleye tepki: Vahşet!

21.03.2022 13:55
AK Partili milletvekillerinden Furkan grubuna yapılan sert müdahaleye tepki: Vahşet!

Alparslan Kuytul'un kurucusu olduğu Furkan Vakfı'nın üyeleri, tutuklu 8 gönüllüsü için Seyhan ilçesinde eylem yapmak istedi. Aralarında Alparslan Kuytul'un da yer aldığı gruba polis müdahale etti. Furkan Vakfı'nın paylaştığı görüntülere göre polis, eylemcileri coplayarak biber gazı ve plastik mermi sıktı.

Furkan Vakfı'nın hesaplarından yapılan paylaşımlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "görevden alınması" istenirken, vakıf üyelerine yapılan polis müdahalesi AK Partili milletvekillerinin de tepkisini çekti.

"EN ETKİN ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI"

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

AK Partili milletvekillerinden Furkan grubuna yapılan sert müdahaleye tepki: Vahşet!

"Dün Adana'da olan bitenler tek kelime ile vahşettir. Kimden gelirse gelsin, kime karşı işlenmiş olursa olsun. Bu vahşetin fotoğrafını tarihin ve toplumun hafızasından silecek tek şey tüm faillerin en etkin şekilde cezalandırılmasıdır." .

AK PARTİLİ BABUŞCU DA TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu da Orhan Atalay'ın mesajını kendi profilinde paylaştı.

AK Partili milletvekillerinden Furkan grubuna yapılan sert müdahaleye tepki: Vahşet!

Babuşcu aynı zamanda gazeteci-yazar Sibel Eraslan'ın "Başörtüsüne özgürlük adına ömrümüzü verdik… Tesettürlü kadınların eğitimi ve meslek sahibi olması için göğüs gerdiğiniz onca çile, onca sabır, onca dirençten sonra, Başörtülü bir kadının elindeki copla, kemiklerini kırarcasına bir başka kadını dövmesi beni tam anlamıyla şoke etti" ifadelerinin yer aldığı paylaşımını da kendi Twitter hesabından paylaştı.

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Son Dakika Politika AK Partili milletvekillerinden Furkan grubuna yapılan sert müdahaleye tepki: Vahşet! - Son Dakika


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