Malatya'da Yapımı Devam Eden Köy Evleri En Kısa Sürede Teslim Edilecek - Son Dakika
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Politika

Malatya'da Yapımı Devam Eden Köy Evleri En Kısa Sürede Teslim Edilecek

Malatya\'da Yapımı Devam Eden Köy Evleri En Kısa Sürede Teslim Edilecek

AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, yapımı devam eden köy evlerinin en kısa sürede hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Ölmeztoprak, ayrıca depremle ilgili çalışmaların muhtarlar ve vatandaşlarla istişare edilerek sürdürüldüğünü belirtti ve Malatya'nın hızla ayağa kaldırılacağını vurguladı.

24.03.2024 18:38  Güncelleme: 18:49
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, ihalesi yapılan, temelleri atılan ve yapımları aralıksız devam eden köy evlerinin en kısa süre içinde hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Köy konutları ile ilgili tüm süreci muhtarlar ve vatandaşlarla istişare ederek yürüttüklerini dile getiren Ölmeztoprak "Malatya'mızı da, Akçadağı'mızı da hızla ayağa kaldıracağız" dedi.

Saha çalışmalarına aralıksız devam eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ'da vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde esnafı ziyaret eden, vatandaşlarla sohbet eden, sorunlarını dinleyerek taleplerini not alan Milletvekili Ölmeztoprak, "Hemşehrilerimizin bizleri güler yüz ve samimiyetle karşılamaları gücümüze güç katıyor, geleceğe umutla bakmamıza sebep oluyor" dedi.

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ölmeztoprak, Cumhur İttifakı'nın da sandıktan yine zaferle çıkacağını söyledi. Gerçek belediyeciliğin, hizmet belediyeciliğinin, sosyal belediyeciliğin tek adresinin AK Parti olduğunu belirten Ölmeztoprak, "Biz vatandaşlarımızın karşısına projelerimizle çıkıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sami Er ve Cumhur İttifakımızın tüm belediye başkan adayları vatandaşlarımızın karşısına yatırım ve sosyal projeleri ile çıkıyor. Şehirlerimizi ileriye taşıyacak projelerini anlatıyor" diye konuştu.

"Akçadağ'da proje dönemi başlayacak"

1 Nisan günü Malatya ve Akçadağ'da proje döneminin başlayacağını kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, "Yaşadığımız asrın felaketinin ardından devlet millet el ele verdik yaralarımızı hızla sardık ve sarmaya devam ediyoruz. Malatya'yı adeta yeniden inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile devletimiz tüm imkanlarını Malatya için seferber etti. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakımıza büyük bir destek vererek yanımızda olduğunu tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya gösterdi. Hemşehrilerimiz 31 Mart seçimlerinde de aynı destekle yanımızda olacaklar. Belediye Başkan adayımız Sayın Hasan Ulutaş'ın Akçadağı'mızı geleceğe taşıyacak projeleri hazır. Tüm projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz. Biz de Hasan başkanımızın hep yanında olacak, her zaman destekçisi olacağız" dedi.

"Köy evleri kısa sürede tamamlanacak"

Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, depremle ilgili tüm çalışmaları muhtarlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve vatandaşlarla istişare yaparak sürdürdüklerini belirtti. Akçadağ'da ihalesi yapılan 3 bin deprem konutu olduğunu, yer tespiti yapılan yerlerde köy evlerinin temelinin atıldığını ve yapımının hızla devam ettiğini söyleyen Ölmeztoprak, köy evlerinin en kısa sürede hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Ölmeztoprak, 11 ildeki hak sahipliği başvuru süresini kaçıran afetzedelere bir günlük ek süre verileceğini, bu sürenin 26 Mart günü saat 00.01'de başlayıp saat 23.59'da sona ereceğini dile getirdi.

"Malatya'yı kısa sürede ayağa kaldıracağız"

Ölmeztoprak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köy konutları ile ilgili hemşehrilerimizin taleplerini mahalle muhtarlarımız ile istişare ettikten sonra talepleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Yapım İşleri Genel Müdürlüğü'ne ilettik. Gelecek hafta genel müdürlüğümüzden yetkililer Malatya'mıza gelecek ve birlikte saha çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bir olarak, birlik olarak, tüm çalışmaları yakından takip ederek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlıklarımızın destekleri ile Malatya'mızı daha hızlı bir sürede ayağa kaldıracağız." - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Malatya'da Yapımı Devam Eden Köy Evleri En Kısa Sürede Teslim Edilecek - Son Dakika

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