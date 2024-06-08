AK Partili Ölmeztoprak: "Doğalgazın ulaşmadığı yerleşim birimi kalmayacak"

Politika

İmar ve ihya çalışmalarının devam ettiği Malatya'da, saha çalışmalarını sürdüren AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kenttin her noktasını doğalgazla buluşturmak için tüm gayretin gösterildiğini söyledi.

6 Şubat 2023 depremlerinde büyük bir yıkım yaşayan Malatya'da, kent merkezindeki ve kırsal bölgelerde şehrin yeniden imarı ve ihyası bağlamındaki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kalıcı konutlar, köy evleri, yeni çarşı altyapı ve üst yapı çalışmaları ile birlikte imar ve ihya çalışmalarının bütüncül ve eş zamanlı sürdürüldüğünü kaydeden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Aksa Malatya Doğalgaz Şirket Müdürü Güngör Ateş'i ziyaret ederek 2024-25 yatırım programına alınan, ihalesi yapılan ve ihale aşamasındaki doğalgaz projelerini görüştü.

"19 yılda Malatya'ya 1 milyar 385 milyon TL'lik doğalgaz yatırımı"

Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu'nda da incelemelerde bulunan Milletvekili Ömeztoprak, 19 yılda Malatya'ya 1 milyar 385 milyon TL'lik doğalgaz yatırımı yapıldığını kaydederek, "Kırsal mahallelerimize gerçekleştiğimiz ziyaretlerde özellikle ev hanımlarımızın doğalgazın şehrimizin her noktasına ulaştırılması talepleri ile karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl depremlere rağmen yüzde yüzün üzerine çıkarılarak 353 kilometrelik bir hat çalışması gerçekleştirilmiş. Bu yılda 2024-2025 programları içerisinde yer alan projelerin hayata geçirilmesi için planlanan çalışmalar sürdürülüyor bizlerde çalışmaları yakından takip ediyoruz. İkizce, Gelincik Tepesi, Çamurlu gibi TOKİ tarafından yapımları tamamlanan bölgelerde de çalışmalar büyük bir oranda tamamlanmış durumda geriye kalan kısımda ise çalışmalar aralıksız sürüyor. Deprem bölgelerindeki yatırımların devamı ve ek yatırımların açılması konusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tam destekleri ile bugüne kadar geldik derin yaralarımız sarıldı ve sarılmaya devam ediyor. Bürokraside, siyasette, bu şehrin hizmetkardır bizler Malatya'mıza hizmet ettiğimiz sürece görevimizi idari ve vicdani anlamda tamamlamış oluruz. Bu hizmet anlayışımız akamete uğramadan devam edecek" ifadelerini kullandı. - MALATYA