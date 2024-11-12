AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz - Son Dakika
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Politika

AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İzmir Selçuk'ta bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş ile ilgili, "Siz dönüyorsunuz dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz. Bütün bu problemlerin olmasının sebebi parasal sebepler mi? Değil, bunun altında başka sebepler var" açıklamasını yaptı.

12.11.2024 17:54
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Dün akşam İzmir'den gelen acı haber tüm Türkiye'yi kahretti. Topladığı hurdaların parasını almak için evden çıkan anne Melisa Sinem Akcan'ın beş çocuğu, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında can verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, bugün TBMM'nin gündemine gelen acı olayla ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin açıklamasında, "110 bin 705 lira bakanlığımız tarafından, kaymakamlık üzerinden de 9 bin lira civarında, elektrik desteği verilmiş, başka destekler verilmiş. Fakat şu var; aile tüm bunlara rağmen çocuklarına kendi bakmayı tercih etmiş. Kimsenin çocuğunu zorla alma kastı yok" dedi.

"AİLE İÇİNDE BAŞKA PROBLEMLER VAR"

Zengin açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla ilgili hep çağrıda bulunuyorum. Hep beraber sistem üzerinden konuşalım diyorum" diyen Zengin, "Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz. Bütün bu problemlerin olmasının sebebi, parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var. Konuşalım, size izah edeyim. Ailenin içerisinde olan başka problemler de var. Bu kadar acılı bir günde dönüp dolaşıp sadece paraya bağlamanızı anlamakta zorlanıyorum."

ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan, adliyeye sevk edildi.

AİLE SED PROGRAMINDAN YARARLANIYORMUŞ

İzmir'in Selçuk ilçesinde anneleri Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun ailesinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Sosyal Ekonomik Destek (SED) programından yararlandığı ortaya çıktı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Akcan ailesi düzenli desteklerin yanı sıra, ilave desteklerle birlikte ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira destek ödemesi aldı. Bakanlık ekipleri, bu yıl içinde Akcan ailesinin evine 18 ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde, aileye uzmanlar tarafından verilen destek ve sağlanan gözlemin yanı sıra, kardeşlerin devlet himayesine alınması teklif edildi; ancak aile bunu kabul etmedi. Bu nedenle çocuklar, SED programı kapsamında ailelerinin yanında desteklenmeye devam edildi.

AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz
AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz
AK Partili Zengin\'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz

Özlem Zengin, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Selçuk, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Necdet Kır:
    o annenin parası olsa hurda toplamaya gitmezdi çocukların başında olurdu 181 18 Yanıtla
  • Mirac Aslanoglu:
    çocukları ni aç bırakmamak için kadının hurda,kağıt toplama ya gitti para değil de ne ye bağlayacaz tabi AKP liler de deniz de kum onlar da PARA 150 14 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    sizi Allah bildiği gibi yapsın yediniz milleti yediniz sosyal devletinize bakın tarikat dolmuş cemaat olmus acilen secim acilen 125 22 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Biraz adalet varsa bu kadını görevine son verilsin sen hiç adaletli Bir bakan değilsin evet bu konu parasal bu konu fakirlik bu konu geçimsizlik hadi ordan şimdi 119 7 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Zaten Hep Siz Haklısınız 97 6 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    ins akepenin gittiği günleride göreceğiz 89 14 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Bu kadını Allah için görevden alın konuşma üslubune bak ya senin hayatın güzel kadının evi yok hurdayla geçiniyor sen gelmişsin hâlâ verdiğin tepkiye bak 94 5 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Bütün paralar Adıyaman menzil cemaatine bu olay parasal sebep evet hurdayla geçiniyor herşey göz önünde seni protesto ediyorum seni görevden alsınlar 67 13 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Düşünce biçimi sabit. Destek sizden, 5 çocuk 8 çocuk onlardan.Suçsuz olan o bi damla çocuklar. 52 3 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    her gün belediyeler etkinlik yapıyor dünya kadar para gidiyor böyle garibanlar da yan intihar ediyor yada bu tür olaylar oluyor yazıklar olsun verdiğim oylara öğün hastanede olsaydım oy vermeseydim keşke keşke. 49 4 Yanıtla
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