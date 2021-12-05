AK Partili Şamil Tayyar: Biz bu rekabetin parçası olmamalıyız - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Milletin Sesi" sloganıyla başlattığı miting serisinin ilki önceki gün Mersin'de gerçekleştirildi. Söz konusu miting erken seçim iddialarını güçlendirirken AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, CHP'nin Mersin mitingi sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"REKABETİN BİR PARÇASI OLMAMALIYIZ"

Tayyar, Twitter hesabından yaptığı yorumda, "Kanımca. CHP'nin Mersin'le başlayan miting serisi, 'erken seçim' iddiasından çok İmamoğlu/Yavaş vesayetini kırmaya yönelik. Kılıçdaroğlu, derinleşen parti içi adaylık yarışını bitirebilirse gönlündeki isimle yarışa katılmak niyetinde. Ve biz bu rekabetin parçası olmamalıyız." ifadelerini kullandı.

GÖZLER İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I ARADI

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sonrası kürsüye çağrılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer; CHP Lideri ile birlikte poz verdi. Meydanın hınca hınç dolduğu mitinge İmamoğlu ve Yavaş'ın katılmaması dikkat çekti.