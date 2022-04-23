Ak Partili Şamil Tayyar'dan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşılaştırması: Birinde aydınlık diğerinde karanlık var - Son Dakika
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Ak Partili Şamil Tayyar'dan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşılaştırması: Birinde aydınlık diğerinde karanlık var

23.04.2022 18:58

AK Parti MKYK üyesi Tayyar, sosyal medya hesabından elektrik zamlarını protesto için faturasını ödemeyen ve sonrasında elektriği kesilen Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı görüntüleri yan yana paylaşarak, "Soldakinde karanlık sağdakinde aydınlık vardır" ifadelerini kullandı.

Elektrik zamlarını protesto için faturasını ödemeyen ve elektriği 2,5 ay sonra kesilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Onların sesi duyulsun diye bu yola girdim. Bu eylemim, bir sivil itaatsizlik çağrısı da değildir. Bu bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelesidir. Mücadelem, ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" diyerek eşiyle birlikte bir hafta karanlıkta kalacaklarını açıklamıştı.

Ak Partili Şamil Tayyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşılaştırması: Birinde aydınlık diğerinde karanlık var

İKİ FOTOĞRAFI YAN YANA KOYDU

AK Parti MKYK üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar, Kılıçdaroğlu'nun karanlıktaki bir fotoğrafını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerle buluştuğu iftar programındaki masa tenisi maçından bir görüntüyü yan yana koyarak paylaşımda bulundu.

Ak Partili Şamil Tayyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu fotoğraflarını karşılaştırdı: Birinde aydınlık diğerinde karanlık var

"SOLDAKİNDE KARANLIK, SAĞDAKİNDE AYDINLIK VAR"

Paylaşımında Tayyar, " Siyaset; umuda yolculuktur, hayal kurmaktır geleceğe dair. 1980 öncesi ritüelinden gelecek inşa edilmez, sadece kendi elinizle karanlığa mahkum olursunuz. Anılarda dolaşarak değil gençler gibi geleceğe koşarak yol alırsınız. Soldakinde karanlık sağdakinde aydınlık vardır." dedi.

Ak Partili Şamil Tayyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşılaştırması: Birinde aydınlık diğerinde karanlık var
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SON DAKİKA: Ak Partili Şamil Tayyar'dan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşılaştırması: Birinde aydınlık diğerinde karanlık var - Son Dakika
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