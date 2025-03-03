AK Partili Şamil Tayyar'dan kendi 'mahalle'sine tepki: Sizi fincan beyinliler sizi... - Son Dakika
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Politika

AK Partili Şamil Tayyar'dan kendi 'mahalle'sine tepki: Sizi fincan beyinliler sizi...

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AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tayyar, Demirtaş'ın eşine yönelik ahlaksızca paylaşıma sadece insani olarak tepki gösterdiği için kendisini eleştirenlere 'fincan beyinliler' ifadesiyle tepki gösterdi.

03.03.2025 00:10  Güncelleme: 07:56
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüştü. 1 Mart Cumartesi günü gerçekleştiği belirtilen görüşmede, Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' sürecene yaptığı katkılarından dolayı Selahattin Demirtaş'a teşekkür ettiği ifade edildi.

"MADEM MEVZU DEMİRTAŞ HATIRLATALIM"

Gelişmenin ardından AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tayyar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Madem mevzu Demirtaş, hatırlatalım" diyerek, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a 'sahip çıktığı' için kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.

"SİZİ FİNCAN BEYİNLİLER SİZİ…"

Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "MHP Lideri Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aramış. Madem mevzu Demirtaş, hatırlatalım. Demirtaş'ın eşine yönelik ahlaksızca paylaşıma sadece insani olarak tepki gösterdiğim için 'teröristin eşine nasıl sahip çıkarsın' diyerek beni linç etmeye kalkışan, 10 binin üzerinde twit atan mahallemizdeki kifayetsiz muhterisler kayıpsınız. Sizi fincan beyinliler sizi…"

AK Partili Şamil Tayyar'dan kendi 'mahalle'sine tepki: Sizi fincan beyinliler sizi...
AK Partili Şamil Tayyar\'dan kendi \'mahalle\'sine tepki: Sizi fincan beyinliler sizi...

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Son Dakika Politika AK Partili Şamil Tayyar'dan kendi 'mahalle'sine tepki: Sizi fincan beyinliler sizi... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ci Ayen:
    Kimler kimlerle!!! Daha dün chp yi bdp ile görüşüyor diye terörist ilan edenler bugün terörist başına bebek katiline bildiri okutuyorlar. Şehitler sizi affetmeyecek akp!!!! 275 71 Yanıtla
  • Aa:
    onlar ahlaksızin önde gideni sebep bu iste 120 12 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Lan oğlum sana oldu ya !!! Nefsine hakim ol arkadaş, bu ne nefis zarafetidir. Her doğru her yerde söylenmez, diye bir laf var. şimdi zamanı mı ? Sen neyin peşindesin be muhterem !!! 21 103 Yanıtla
    Selim Kayisi:
    Kendisine yapılan haksızlığın peşinde. Var olan trol ağınızı ihbar ediyor daha ne olsun !! 0 0
  • Eren Ataseyyar:
    Az bile yapmışlar sana 17 87 Yanıtla
  • Cenk:
    Genel seçimler öncesi muhalif olan herkesi Sisici, Fetöcu, PKK li ilan edip vatan hainliğinden tutun her türlü ahlaksız yakıştırma yaptıklarınız ne oldu da dediklerinizin bin katı kendi iktidarınızin devamı için yapıyorsunuz. Sanırım BOP projesi için sıra bu aşamaya geldi.. 86 5 Yanıtla
  • Murat Çokeker:
    daha dün seçim zamanı CHP iktidara gelirse apoyu seloyunserbest bırakacak diyenler şimdi hepsiyle kol kola sırf koltuk uğruna ülkenin geldiği hale bak 68 4 Yanıtla
  • Ender Redne:
    Sözde vekil ama edep ve ahlaktan yoksun 10 55 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Göklerden gelen bir karar var. Kimleeeerr kimlerle. Dünyadan hızlı dönüyorlar. 3 0 Yanıtla
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