AK Partili Şamil Tayyar\'dan kendi \'mahalle\'sine tepki: Sizi fincan beyinliler sizi...

Politika

Övgüler dizdiği Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesi bomba

Bahçeli\'den Pervin Buldan\'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüştü. 1 Mart Cumartesi günü gerçekleştiği belirtilen görüşmede, Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' sürecene yaptığı katkılarından dolayı Selahattin Demirtaş'a teşekkür ettiği ifade edildi.

"MADEM MEVZU DEMİRTAŞ HATIRLATALIM"

Gelişmenin ardından AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tayyar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Madem mevzu Demirtaş, hatırlatalım" diyerek, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a 'sahip çıktığı' için kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.

"SİZİ FİNCAN BEYİNLİLER SİZİ…"

Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "MHP Lideri Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı aramış. Madem mevzu Demirtaş, hatırlatalım. Demirtaş'ın eşine yönelik ahlaksızca paylaşıma sadece insani olarak tepki gösterdiğim için 'teröristin eşine nasıl sahip çıkarsın' diyerek beni linç etmeye kalkışan, 10 binin üzerinde twit atan mahallemizdeki kifayetsiz muhterisler kayıpsınız. Sizi fincan beyinliler sizi…"