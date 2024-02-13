AK Partili Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Yeniden Refah Partisi\'ne katıldı

Şanlıurfa'nın AK Partili Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi Akçakale Belediye Başkan adayı oldu.
AK Partili Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katıldı. Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kasım Gülpınar tarafından rozet takılan Yalçınkaya, partinin Akçakale Belediye Başkan adayı oldu.
Mehmet Yalçınkaya'nın adaylığı Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "21. Dönem Şanlıurfa milletvekili; mevcut Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Ak Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partimize katıldı. Partimizin Belediye başkan adayı olan Mehmet Yalçınkaya'ya hoş geldin dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?
1958 yılında Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Şanlıurfa'da tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdi. 1975- 1990 yılları arasında Toprak Tarım Reformu Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ile DSİ 15. Bölge Müdürlüğünde görev yaptı. 1991 Genel Seçimlerinde Şanlıurfa 2. Bölgeden DYP milletvekili olarak tercihli sisteme göre 13.600 oy aldı. 1999 Genel Seçimlerinde Şanlıurfa DYP 4. sıra milletvekili adayı olarak girdiği seçimlerde Şanlıurfa Milletvekili seçildi. 21. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde KİT Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Türkiye- Katar Parlamentolar arası Dostluk Grubu Genel Sekreterliği yaptı. Türkiye- Suriye Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyesi ve Türkiye- Irak Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeliğinde bulundu.
Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahima Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden İmranlıspor'a transfer oldu. İmranlıspor Kulübü, Yattara ile play-off maçları süresince sözleşme imzaladı. Yattara, önümüzdeki günlerde İmranlı'ya giderek takımla tanışacak ve çalışmalara başlayacak.
Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oynayan Sedef Şahin, oyunculuğa ara vererek özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığını duyurdu. Şahin, yeni mesleğine başlamaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.
Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kepez'de Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ''Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum'' uyarısında bulunmuştu.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini söylemiş ve kampüsün halka açık hale geldiğini duyurmuştu. Alınan karar tartışmalara neden olurken, bugün üniversite öğrencilerinin paylaştığı fotoğraflarda dışarıdan kampüse giren vatandaşların amfide ders çalışanları izledikleri görüldü.
Memleket Partisi, Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Zafer Burak Hasar'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Parti lideri Muharrem İnce, toplantıda ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde de adaylarını duyurdu.
Yasak Elma dizisinde uzun süre başrol oynayan Şevval Sam, Caner Cindoruk ile birlikte Yandaki Oda adlı dizide başrolü paylaşacak. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi için ilk tanıtım yayınlandı. Dizi hakkında detaylar henüz netleşmedi.
Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail katliamlarından, saldırılarından vazgeçmiyor. Türkiye olarak Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız. İsrail bağımsız Filistin'in varlığını kabul etmeli" dedi.
Antalya kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, gece şiddetini artırarak sel felaketine neden oldu. Sel nedeniyle birçok noktada ulaşım durdu ve araçlar yollarda mahsur kaldı.
Son Dakika › Politika › AK Partili Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Yeniden Refah Partisi'ne katıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?