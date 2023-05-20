AK Partili Sayan, kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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AK Partili Sayan, kalp krizi geçirdi

20.05.2023 01:43

AK Partili Sayan, kalp krizi geçirdi AK Parti İzmir 1. Bölge'den 6. Sıra milletvekili adayı olarak seçimlere giren Savcı Sayan, Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi.

AK Partili Sayan, kalp krizi geçirdi

AYDIN - AK Parti İzmir 1. Bölge'den 6. Sıra milletvekili adayı olarak seçimlere giren Savcı Sayan, Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi. Kuşadası'ndan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Sayan'ın durumunun iyi olduğu yapılan anjiyo nedeniyle biraz hastanede biraz dinleneceği öğrenildi.

2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen ve 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa ederek İzmir 1. Bölge 6. Sıra milletvekili adayı olan Savcı Sayan'ın 2. tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla seçim bölgesi ve çevresinde çalışma yaptığı öğrenildi.

Savcı Sayan'ın resmi Twitter hesabını yöneten Basın Ofisi tarafından yapılan paylaşımda "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir'de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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