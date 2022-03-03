AK Partili Subaşı, 28 Şubat mağduru olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi - Son Dakika
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AK Partili Subaşı, 28 Şubat mağduru olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

03.03.2022 19:18
AK Partili Subaşı, 28 Şubat mağduru olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat mağduru olduğunu açıkladığını anımsatarak, "O zaman açıkla. Neden fişlediler?

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat mağduru olduğunu açıkladığını anımsatarak, "O zaman açıkla. Neden fişlediler?" dedi.

Subaşı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partisi genel başkanlarının ne dediklerini bilmediğini, milleti balık hafızalı zannettiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun kendisinin de 28 Şubat mağduru olduğunu söylediğini aktaran Subaşı, "Neymiş? Kemal Kılıçdaroğlu'nu da fişlemişler... O zaman açıkla. Neden fişlediler? Yoksa SGK Genel Müdürü iken yanlış olan bir şeyler mi yaptın? 28 Şubat'ın fişlemeden sorumlu batı çalışma grubu (BÇG) üyesi emekli orgeneral Çetin Doğan ise 'Biz onu fişlemedik' diye açıklama yaptı. Ortada bir yalancı var." değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in " Doğu Akdeniz'de biz neden doğal gaz aramıyoruz?" ifadesini anımsatan Subaşı, "Herkes Akdeniz'de gaz arıyor, bir tek biz aramıyormuşuz." dedi.

Türkiye'nin Ukrayna'nın siyasi birliğinin, toprak bütünlüğünün, egemenliğinin korunmasını savunduğunu belirten Subaşı, "Türkiye olarak iki ülke arasında savaşın bir an önce sonuçlanmasını, ateşkesi en kısa zaman da sağlanmak üzere önerdik. Ukrayna'dan da Rusya'dan da vazgeçmeden, ülkemizin milli çıkarlarından taviz vermeden. Ne ABD'nin ne de NATO'nun gazına gelmeyeceğiz. Taşeronu asla olmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir, 28 Şubat, Subaşı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Subaşı, 28 Şubat mağduru olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Subaşı, 28 Şubat mağduru olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi - Son Dakika
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