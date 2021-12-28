Üye Girişi
AK Partili Tüfenkci'nin kurum ve kuruluş ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

AK Partili Tüfenkci'nin kurum ve kuruluş ziyaretleri sürüyor

28.12.2021 10:08
AK Partili Tüfenkci'nin kurum ve kuruluş ziyaretleri sürüyor

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, kadın kooperatifi ziyaretinde yaptığı açıklamada, kadınların başarı hikayesi yazdığını dile getirdi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, kadın kooperatifi ziyaretinde yaptığı açıklamada, kadınların başarı hikayesi yazdığını dile getirdi.

Malatya'da kurum ve kuruluş ziyaretleri kapsamında Toprak Ana Kadın Kooperatifini ziyaret eden Tüfenkci, burada kadın girişimcilere verilen destekle ilgili açıklamada bulundu.

AK Parti iktidarları döneminde kadınlara ayrı bir önem verildiğini kaydeden Tüfenkci, "Özellikle AK Parti iktidarlarında kadınımıza ayrı bir önem veriyoruz, kooperatifleşmeye ayrı bir önem veriyoruz. Geçtiğimiz hafta yeni bir kooperatif yasasını meclisimizden geçirdik. Türkiye'nin kalkınması noktasında küçük girişimcilerin yol alması noktasında, küçük sermaye gruplarının bir araya gelmesi noktasında kooperatifler önemli rol üstlenmektedir. Özellikle kadın kooperatiflerine Ticaret Bakanlığı'mızın ciddi anlamda desteği var. Hem bir sermaye oluşturma noktasında desteği var, hem de bilgi birikim noktasında desteği var. Aynı zamanda, Çalışma ve İş Kurumu üzerinden işçi alımıyla KOSGEB'in de destekleri var. Yine Halk Bankası'nın kadın girişimcilerimize bu anlamda desteği var. Yeter ki arkadaşlarımız kooperatiflerine bu anlamıyla profesyonel bir şekilde hobi olarak değil iş olarak sahip çıksınlar" dedi.

"Kadınlarımızı her alanda desteklediğimiz gibi bu alanda da destekliyoruz"

Tüfenkci, kadın kooperatifi bakımından Malatya'nın şanslı olduğunu da belirterek, "Malatya kadın kooperatifleri bakımından şanslı bir ilimiz. 20'ye yakın kadın kooperatifimiz var. Yeşilyurt Belediye'mizin kadınlara yönelik farklı aktiviteleri var. Geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştirdiğimiz Kapalı Pazar, haftanın belirli günlerinde kadın esnaflarımızın daha hijyenik bir ortamda ürünlerini tüketici ile buluşturması noktasında önemli bir girişim. Özellikle Çilesiz'de bulunan Kapalı Semt Pazarı'nı Malatyalı hemşerilerimizin ziyaret etmelerini de istiyoruz. Oradaki el emeği göz nuru ürünler değer buldukça, Ayşe hanım gibi girişimciler Kooperatif kurarak daha da yükseltip, işini büyütmek isteyen arkadaşlarımıza da büyük bir motivasyon oluyor. AK Parti iktidarları olarak kadınlarımızı her alanda desteklediğimiz gibi bu alanda da destekliyoruz. Vermiş olduğunuz maddi desteklerin yanında manevi desteklerimizle de yanlarında olduğumuzu, hem belediyelerimiz hem de hükümetimiz gösteriyor" şeklinde konuştu. - MALATYA

AK Partili Tüfenkci'nin kurum ve kuruluş ziyaretleri sürüyor
AK Partili Tüfenkci'nin kurum ve kuruluş ziyaretleri sürüyor

YORUMLAR
500

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Bülent Tüfenkci, Milletvekili, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Tüfenkci'nin kurum ve kuruluş ziyaretleri sürüyor - Son Dakika


Korona hastalarının bacaklarını inceleyen bilim insanları gördüklerine inanamadı Korona hastalarının bacaklarını inceleyen bilim insanları gördüklerine inanamadı         
10:11
2021'de Google'da en çok hangi yemekleri aradık? 2021'de Google'da en çok hangi yemekleri aradık?         
09:58
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı         
22:09
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi         
14:38
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay! Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!         
13:28

Son Dakika Haberleri
10:11 Korona hastalarının bacaklarını inceleyen bilim insanları gördüklerine inanamadı
10:02 Alışveriş yaparken kalp krizi geçirdi; sokak kedisi başında bekledi
09:57 2021'de Google'da en çok hangi yemekleri aradık?
09:41 Önündeki kamyona çarpan minibüs sürücüsü feci şekilde can verdi
09:38 ABD'de huzurevinde koronavirüsten ölenlerin yakınlarına 53 milyon dolar tazminat ödenecek
09:28 Avustralya'da koronavirüs testi pozitif çıkan yüzlerce kişiye yanlış sonuç verildi
09:25 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Muhalefet kimlikleri aşan bir siyaset izlerse oyu yüzde 60'ları bulabilir
09:15 Meteoroloji uyardı! 3 bölgede sağanak yağış görülebilir
09:15 Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu
09:11 KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Seçime doğru son düzlüğe girdik
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 10:16:34. #1.12#
SON DAKİKA: AK Partili Tüfenkci'nin kurum ve kuruluş ziyaretleri sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement