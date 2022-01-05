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AK Partili üyenin kendisine "geri zekalı" demesine sinirlenen Tanju Özcan adeta çıldırdı - Son Dakika

AK Partili üyenin kendisine "geri zekalı" demesine sinirlenen Tanju Özcan adeta çıldırdı

05.01.2022 19:40

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçtiğimiz gün "Bu ampul artık vatandaşa yük oluyor" diyerek elindeki ampulü kırdığı meclis toplantısında bazı ilginç anlar daha yaşandı. Ak Partili üye Uğur Akbay'ın konuşması sırasında "Az önceki hareketinizden dolayı size geri zekalı demek isterdim ama hakaret içerebilir. Siz zeka yoksununuz" ifadeleri Tanju Özcan'ı çok sinirlendi. "Ne demek bu ya. Terbiyesizlik yapma. Ne demek geri zekalı." diyen Özcan, Akbay'In dışarı çıkartılmasını talep etti.

Özellikle Suriyeli sığınmacılar konusunda yaptığı çıkışlar ile sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Bolu Belediyesi 2022 yılı Ocak ayı ilk meclis toplantısında "Bu ampul artık bize, vatandaşa, garibana yük olmaya başladı" diyerek elindeki ampulü duvara atarak patlatmıştı.

AK Partili üyenin kendisine 'geri zekalı' demesine çok sinirlenen Tanju Özcan çıldırdı

"SİZE GERİ ZEKALI DERDİM AMA HAREKET İÇEREBİLİR, SİZ ZEKA YOKSUNUSUNUZ"

Yaşananların ardından mikrofona gelen Ak Partili Uğur Akbay, yaptığı konuşmada "Az önce yaptığınız hareketten dolayı size şahsınızda geri zekalı demek isterdim ama hakaret içerebilir diye size zeka yoksununuz..." ifadelerini kullandı.

"NE DEMEK GERİ ZEKALI"

Bu sözlere çok sinirlenen Tanju Özcan ise "Ne demek bu ya. Terbiyesizlik yapma. Ne demek geri zekalı." diyerek Akbay'ın kürsüyü ve toplantıyı terk etmesini talep etti. Daha sonra görevlileri çağıran Özcan, Akbay'ın dışarı çıkartılmasını söyleyerek "İç tüzüğün bana verdiği yetkiyi kullanıyorum. Geri zekalı ne demek. Terbiyesiz. Biz burada halkın idaresi ile oturuyoruz" dedi.

Tanju Özcan yine ilginç bir olayla gündemde! Elindeki ampulü meclis toplantısında patlattı
AK Partili üyenin kendisine geri zekalı demesine sinirlenen Tanju Özcan adeta çıldırdı
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Son Dakika Politika AK Partili üyenin kendisine 'geri zekalı' demesine sinirlenen Tanju Özcan adeta çıldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili üyenin kendisine "geri zekalı" demesine sinirlenen Tanju Özcan adeta çıldırdı - Son Dakika
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