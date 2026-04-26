AK Partili Vekil Sarıbaş, CHP Lideri Özel'e cevap

26.04.2026 23:22  Güncelleme: 23:24
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için sarf ettiği "Aydın'da sokağa çıkamıyor" sözlerine, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cevap verdi. Sarıbaş konuyla ilgili açıklamasında "Belli ki Başkanımızın topuk sesleri sizleri ürkütmüş. Sizler, yolsuzluğu, kanunsuzluğu ve rant odaklı siyaseti kendinize yol edinenleri savunmaya, gerçeklerden kopuk polemiklerle gündemi işgal etmeye devam edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, konuyla ilgili açıklamasında "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu hakkında sarf ettiği mesnetsiz beyanlar, siyasi bir hazımsızlığın ve çaresizliğin dışavurumudur. Belli ki Başkanımızın topuk sesleri sizleri ürkütmüş. Sayın Özel şunu iyi bilmelidir: Özlem Başkanımız, sizin hayal ürünü iddialarınızın aksine; yaşlılarımızın hayır duasında, gençlerimizin samimi gönlünde ve Aydın halkının sarsılmaz güveninde görevini icra etmektedir. AK Parti kadroları olarak; birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, gece gündüz demeden sokak sokak gezmeye, kapı kapı dolaşarak Aydınlı hemşehrilerimizin her anında yanlarında olmaya devam ediyoruz.

Sizler, yolsuzluğu, kanunsuzluğu ve rant odaklı siyaseti kendinize yol edinenleri savunmaya, gerçeklerden kopuk polemiklerle gündemi işgal etmeye devam edebilirsiniz. Ancak hakikat sokağın ta kendisidir ve Aydın halkı, kimin gerçek bir hizmet sevdalısı olduğunu gayet iyi bilmektedir. Dün olduğu gibi bugün de milletin gönlünde yeri olmayanlar, sadece karalama siyasetiyle ayakta kalmaya çalışanlar yine hüsrana uğrayacaktır. Her zamanki gibi yine kaybedeceksiniz! Milletimizin emrinde, Aydın'ın hizmetinde durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Brezilya'da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti
