AK Partili vekilden teğmenlerle ilgili tartışma yaratacak sözler - Son Dakika
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Politika

AK Partili vekilden teğmenlerle ilgili tartışma yaratacak sözler

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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, TSK'dan ihraç edildikten sonra Anıtkabir'i ziyaret 5 teğmenle ilgili tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Şahin katıldığı canlı yayında "Anıtkabir'e gitmişler, resim vermişler. Farkındaysanız bir süreç işletiyorlar. Anıtkabir yerine CHP'ye gitsinler. Daha teğmen oldukları gün TSK'yı siyasetin içine soktular" dedi.

03.02.2025 13:46
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Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak subay andını okuyan ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atan teğmenler, disiplinsizlik bahanesiyle TSK'dan ihraç edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verildi" açıklamasında bulundu.

CANLI YAYINDA TARTIŞMA YARATACAK SÖZLER

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin ise katıldığı canlı yayında ihraç sonrası Anıtkabir'i ziyaret eden teğmenlerle ilgili tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

AK Partili vekilden teğmenlerle ilgili tartışma yaratacak sözler
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin.

"TEĞMEN OLDUKLARI GÜN TSK'YI SİYASETİN İÇİNE SOKTULAR"

Şahin "TSK'ya siyaset karıştırmayalım diyorlar, daha bu 5 teğmen ve 3 subay, daha teğmen oldukları gün TSK'yı siyasetin içine soktular. Bir de siyasetten uzak olduklarını söylüyorlar.

Türk siyasetinde 1960'tan bu yana gelen süreçleri de göz önünde bulundurmak lazım. 27 Mayıs'ı, 12 Mart'ı 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı ve 15 Temmuz'u unutmayalım. Talat Aydemir darbe girişimlerini de unutmamak gerekiyor. İsmet İnönü zamanında 1500 Harp Okulu öğrencisinin askeriyeden atılmasını da dillendirmekte fayda var.

"FARKINDAYSANIZ BİR SÜREÇ İŞLETİYORLAR"

Şimdi bunu konuşuyorsak bu ayrılma kararı verilen 5 teğmenin de bunu düşünmesi gerekiyordu. Anıtkabir'e gitmişler, resim vermişler. Farkındaysanız bir süreç işletiyorlar. Anıtkabir'e gideceğinize CHP genel merkezini, genel başkanını ziyaret etseydiniz daha iyi olurdu. Bir kesim var, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenleri ihraç ettiler diyorlar. Tamamen yalan söylüyorlar ve bilerek bu işi sürdürüyorlar" ifadelerini kullandı.

AK Partili vekilden teğmenlerle ilgili tartışma yaratacak sözler

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Son Dakika Politika AK Partili vekilden teğmenlerle ilgili tartışma yaratacak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ahmet demir:
    gerçekleri konuşmuş her dediği doğru gain bun larr 16 19 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    ak parti il teşkilatına gelselerdi nasıl olurdu ? 16 9 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    akp diye bagirsalar güzel oluyor amma 10 8 Yanıtla
  • Tosbaa:
    ahmet demir trosu bos yapma bulasik teli 5 4 Yanıtla
  • şakir:
    mustafa kemalin askerlerıyız yerıne erdoganın askerlerıyız deselerdı hepsu yuzbası olarak baslarlardı 6 3 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ŞERİAT ÜLKESİ DEYİL BEGENMEYEN ARABİSTANA 0 0 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    sizin gibi askerine devletine halkina dusman bir hukumet be parti daha yoktur 0 0 Yanıtla
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