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AK Partili vekile göre "Ülkede yokluk yok, her şeyde bolluk ortada!" - Son Dakika

AK Partili vekile göre "Ülkede yokluk yok, her şeyde bolluk ortada!"

24.11.2021 16:46
AK Partili vekile göre "Ülkede yokluk yok, her şeyde bolluk ortada!"

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Türk Lirası'nın değer kaybı ve artan gıda fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomideki kötü gidişatı dış güçlere bağlayan Etyemez, "Çok net söylüyoruz. Ülkede yokluk denen bir şey yok. Her şeyde bolluk ortada" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez Konya'nın yerel televizyon kanalı Kontv'de Ankara Konuşuyor programının konuğu oldu.

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybına ve artan gıda fiyatlarına ilişkin konuşan Etyemez, suçu dış güçlere attı.

"HER ŞEYDE BOLLUK ORTADA"

FETÖ'nün bir takım hadiseler deneğini ve buradan sonuç alamayınca ekonomi üzerinden saldırı yapıldığını ancak ülkede bir yokluğun olmadığını söyleyen Etyemez şu ifadeleri kullandı:

* Kendi mavi vatanımızda hakkımız olan doğalgazı araştırmaya ve çıkartmaya çalışıyoruz ondan rahatsızlık duyuyorlar.

* Orada bir takım tatbikatlar yapılıyor hiç kimseden çekinecek durumumuz yok ve gücümüz yerinde.

*Niye adamlar başka ülkelerle işbirliği yaparak bize karşı tatbikat yapıyor. Yunanistan niye bir kısım konsorsiyumlarla petrol aramaya çalışıyor.

"MİLLETİN CEBİNDEKİ PARAYA SALDIRIYORLAR"

* Bakın gaz çıkartmaya başlıyoruz, içerdeki muhalefet 'hani niye çıkartmadınız?' diyor. Bunun bir takım teknik boyutu var. Duyuruyu yaptık, tespit ettik, çalışma yapılıyor.

* Gemilerimiz işin başında ama bundan rahatsızlık duyuyorlar. Terörle ilgilide sınır ötesinde adam yanı başımızda bir takım örgütlenmeler yapıyor. Biz buna müdahale ediyoruz.

* Bize karşı silah çeviren adamla barış mı yapacağız? Biz demeyiz, biz öyle yapmayız.

* Buralardan sonuç alamayanlar yıllarca Gezi olayları denediler, FETÖ bir takım hadiseleri denedi buradan bir sonuç almadılar.

* Gelip şimdi milletin cebindeki paraya mutfağındaki ekmeğe saldırmaya çalışıyorlar. Çok net söylüyoruz.

* Ülkede yokluk denen bir şey yok. Her şey de bolluk ortada. Ama birileri para kazanacak diye olayı manipüle ederek buradan bir kargaşa çıkartmanın hesabını yapıyorlar.

* Buradan bir sonuç alıp Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı millet düşmanlığı yapıyorlar. Siyasi rant elde edeceksin diye bu ülkenin kaybetmesini istemek doğru değil.

Halil Etyemez, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili vekile göre 'Ülkede yokluk yok, her şeyde bolluk ortada!' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili vekile göre "Ülkede yokluk yok, her şeyde bolluk ortada!" - Son Dakika
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