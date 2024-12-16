AK Partili vekilin sözleri Meclis'i kahkahalara boğdu - Son Dakika
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Politika

AK Partili vekilin sözleri Meclis'i kahkahalara boğdu

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Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ederken, gerginliklerin yanında güldüren anlar da yaşanıyor. Son olarak AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez'in kürsüde konuşmasına kendisini eleştirerek başladığı ve sonrasında söylediği sözler, vekillerin kahkaha atmasına neden oldu.

16.12.2024 12:36
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TBMM Genel Kurulunda Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda Helal Akreditasyon Kurumu, Rekabet Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bütçeleri ele alınacak.

"LAF ATMAK İSTEYENLER DEMOKRATİK HAKLARINI KULLANABİLİR"

Genelde gerginliklerle gündeme gelen bütçe görüşmelerinde bu kez güldüren anlar yaşandı. Meclis'te söz alarak kürsüye gelen AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez'in sözleri vekilleri güldürdü. Kendisini eleştirerek sözlerine başlayan Çilez, "Genel Kurul'da arkadaşlarımız konuşurken bazen araya girip, laf atıyorum. Konuşmam esnasında da çok fazla kürsüye çıkmıyorum ama, bütçede konuşma imkanı buldum. Laf atmak isteyenler demokratik haklarını kullanabilir, serbesttir" ifadelerini kullandı. Çilez'in sözlerine vekiller ise kahkahalarıyla karşılık verdi.

AK Partili vekilin sözleri Meclis\'i kahkahalara boğdu

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Son Dakika Politika AK Partili vekilin sözleri Meclis'i kahkahalara boğdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • YUSUF CANER:
    yiyin için eylenin gülün. nedense gülen insan görmez olduk 17 4 Yanıtla
  • Narkoz null:
    vatana millete 1gram hayrı olmayan birisi daha halk secti sizi şimdiye kadar ne yaptınız ilinize ne gibi sorunları çözdünüz al maaşı yat aşağı 11 4 Yanıtla
  • Metin Çetinkaya:
    öyle deme laf atma demokratik hakkınız var deme bak orda alpay var abs si tutmuyor evde kızıyor mecliste stres atıyor yumrukları serttir aynı parti deyiz demez vallahi kroşe vurur..Meclisin fedaisi gibi kerata fubol sahasında öylemiydi kaptan rıza abisinin bakışı yetiyordu çocuk çok dolmuş bırakın tekmede atsın anca rahatlar. 8 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Aynen Öyle Hakları Var 7 2 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Bu son yorumum anlayana, bu zamana kadar dediklerimden anlayan anladı.. bakın meclise nasılda keyifleri yerinde, çünkü onların hepsi aynı, dokunulmazlar, Gazzeymiş sallaaaa, ihaledir onlar için önemli olan.. 7 1 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Demokrosayi özümsemiş helal olsun demek lazım 3 1 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    buyurun bu da milletvekili işte 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Partili vekilin sözleri Meclis'i kahkahalara boğdu - Son Dakika
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