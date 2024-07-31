Ak Partili Yılmaz: "Filistin halkı çok kıymetli bir vatan evladını kaybetti" - Son Dakika
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Politika

Ak Partili Yılmaz: "Filistin halkı çok kıymetli bir vatan evladını kaybetti"

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Hamas lideri İsmail Henniye'nin suikastıyla ilgili konuşarak, Filistin halkının büyük bir kayıp yaşadığını belirtti. Yılmaz ayrıca, yerel seçim sonuçlarını bekledikleri gibi alamadıklarını ve önümüzdeki süreci planlamaları gerektiğini vurguladı.

31.07.2024 22:57
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Ak Partili Yılmaz: "Filistin halkı çok kıymetli bir vatan evladını kaybetti"

SİVAS - Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Sivas'ta konuştu. Hamas lideri İsmail Henniye suikastı ile ilgili konuşan Yılmaz, "Filistin halkı çok kıymetli bir vatan evladını kaybetti" dedi.

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, bir dizi programlara katılmak üzere Sivas'a geldi. Ak Parti il binasında ilçe, belde belediye başkanlarının yanı sıra parti teşkilatlarıyla bir araya gelen Yılmaz, değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Ak Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, "Biz seçimlerden sonra sürekli istişarelerde bulunuyoruz. Seçim sonuçları ne gibi mesajlar verdi? Bu mesajları da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz dedi.

"Hamas, Filistin halkı çok kıymetli bir vatan evladını kaybetti"

Hamas liderinin hayatını kaybetmesi nedeniyle derin üzüntü içerisinde olduklarını belirten Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Bugün sabahleyin evimizden çıkarken daha böyle bismillah diye sokağa adımımızı attığımızda duyduğumuz bir acı haberden ötürü hepimiz sarsıldık. Hamas lideri İsmail Henniye, saldırı düzenlendi Tahran'da. Katil İsrailli unsurlar rahmetliyi şehit ettiler. O bakımdan acımız çok derin. Allah rahmet eylesin. Hamas, Filistin halkı çok kıymetli bir vatan evladını kaybetti. Belki dünya barışı çok önemli bir vatan evladını kaybetti. O bakımdan o bakımdan üzüntümüzü ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum" dedi.

"Yerel seçimlerde bu sonucu beklemiyorduk"

Parti teşkilatları ve basın mensuplarına hitap eden Yusuf Ziya Yılmaz, "Değerli arkadaşlarım, AK Parti Genel Merkez Yere Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak ülkemizin şehirlerini büyük şehirler olsun iller olsun daha ilçeler özeline inemedik ama hepsini 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra ziyaret ediyorum. Ekibimle birlikte koordinatör arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ediyorum. Bugün Sivas'a da geliş amacımın özünde ağırlık merkezinde 31 Mart 2024 seçimlerinin geriden geride kaldığını ve o seçim sonuçlarıyla ilgili kısa bir değerlendirmeden sonra artık önümüzdeki süreci planlamamız gerektiğini, geriye bakmamamız gerektiğini vurgulamak. Önümüzdeki sürecin içinde 2028 ve 2029 var. Hatta çok yakın önümüzdeki süreçte il başkanlığı kongrelerimiz var. Bütün bu durmak bilmeksizin gecemizi gündüzümüze kattığımız koşturma, hayat devam ettiği sürece var olacak. Bu yerel seçim aslında süreç itibariyle bizi yoran, uğraştıran, hata yapmamak üzere titizlenerek, gayret içerisinde bulunduğumuz, çalıştığımız bir süreç oldu. 31 Mart 2024 seçimlerinde beklediğimiz bir sonucu alamadık. Bu sonuçları beklemiyorduk. Bu sonuçlardan daha iyi bir sonucu düşünüyorduk. Ama milletimizin takdiri de bizim başımızın üstündedir. O takdirde bizim onurumuzdur. O takdirde bize önümüzdeki süreç için milletimizin sandık yoluyla bize ifade ettiği talimatları içerir ki o da bizim başımızın üstündedir. Cumhurbaşkanımızın; 'Biz seçim sonucunu öper, başımızın üstüne koyarız. Onun üzerinde hiç yorum yapmayız, onu bir talimat alırız ve onu gelecekteki yol haritamız haline getiririz' cümlesinin özünde AK Parti'nin kurucusu olanın millet olduğu anlayışı benimsediğimizin göstergesidir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti, Filistin, Hamas, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ak Partili Yılmaz: 'Filistin halkı çok kıymetli bir vatan evladını kaybetti' - Son Dakika

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