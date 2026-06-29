AK Partili Zorlu'dan KKTC'de üst düzey temaslar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temasları kapsamında çok sayıda üst düzey ikili görüşme gerçekleştirdi. Zorlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada Zorlu'yu görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Zorlu ise, görüşmede Erhürman'a yapılan çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erhürman'a bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Erhürman'a hediye takdim etti.

Başbakan Üstel, Zorlu'yu kabul etti

Zorlu, Başbakan Ünal Üstel tarafından da Başbakanlıkta kabul edildi. Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan ve Başbakanlıkta bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Gün içerisinde gerçekleştirilen Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu'na değinen Zorlu, "Bugün çok güzel bir forum icra ettik. İlk defa Türk dünyasının farklı ülkelerinden milletvekili düzeyinde ve temsilci düzeyinde insanların katılımı çok kıymetliydi. Çünkü Türk dünyası sahasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenmesi, varlığını göstermesi ve tanınırlığının artması hem Türk dünyasına büyük bir güç ve yeni bir ivme katacaktır hem de Kıbrıs Türkü'nün haklı davasının dünyanın diğer yüzünde çok daha iyi anlaşılması için bir vesile olacaktır" dedi.

Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Zorlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü bağlamında Kıbrıs Türkü'nün bu davasında biz de sonuna kadar yanında duracağız" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'de barış, huzur ve güvenlik açısından KKTC'nin taşıdığı öneme işaret eden Zorlu, "İnanıyorum ki Hazar'dan Kafkaslara, oradan Orta Doğu'ya, Balkanlara kadar yeniden büyük bir heyecanın uyandığı bu önemli süreçte Doğu Akdeniz'in barış, huzur ve güvenliği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı bir kez daha dünyaya gösterilmektedir. Egemenliğini ve haklarını korumak ve takip etmek sadece bizler için değil, dünya barışı ve huzuru için de çok önemli bir anlam taşımaktadır" dedi.

Yaklaşan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'ne de değinen Zorlu, "İnşallah yaklaşan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'nde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en üst düzeyde temsil edilecektir" ifadelerini kullandı.

"Dünya artık KKTC'de iki halk, iki devlet ve iki demokrasinin var olduğunu kabul etmelidir"

Başbakan Üstel ise, Zorlu'yu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmekten, misafir etmekten ve böylesine önemli bir Barış ve Diplomasi Forumu'nda birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinde Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman esirgemediğini vurgulayan Üstel, "Kıbrıs Türkü varoluş mücadelesini verirken her zaman Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük desteğini yanında buldu. O destek sayesinde 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuştu. O günden bugüne gelene kadar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin KKTC'nin kalkınması için her alanda destek verdiğini belirten Üstel, "Devletimizi daha ileriye taşımak, insanımızın refahını artırmak, ekonomimizi güçlendirmek, turizmimizi geliştirmek ve eğitimimizi daha iyi noktalara ulaştırmak amacıyla her yıl Türkiye Cumhuriyeti ile yeni protokoller imzalıyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu büyük projelerde Türkiye'nin desteğini her zaman yanımızda görüyoruz. Savunma alanında da Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmayan bir ülke olmuştur" dedi.

2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olunmasının KKTC açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Üstel, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde verdiği büyük desteklerle birlikte 2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduk. O günden bugüne Türk dünyasıyla iç içe olduk. Özellikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in verdiği destek sayesinde artık Azerbaycan'da devlet protokolüyle karşılanıyor, devlet protokolüyle uğurlanıyor ve Türk Devletleri Teşkilatı toplantılarında gözlemci üye olarak yerimizi alıyoruz. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Üstel, "Bizi ulusal davamızda hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yürekten teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türkü, Türkiye Cumhuriyeti ile et ve tırnak gibidir. Hiçbir zaman birbirinden ayrılmaz. Bu birliktelik içerisinde Azerbaycan ile birlikte 'Üç devlet, tek millet' anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İki devletli çözüm vizyonunu yineleyen Üstel, "Biz Türkiye Cumhuriyeti ile eş güdüm içerisinde hareket ediyoruz. Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü savunuyoruz. Artık dünyanın bilmesi gerekir ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki halk, iki devlet ve iki demokrasi vardır. Bu mücadeleyi yine hep birlikte vereceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ettiği noktaya ulaşacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Meclis Başkanı Öztürkler, Zorlu ile bir araya geldi

Zorlu ayrıca, KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Cumhuriyet Meclisi'nde gerçekleşen görüşmede konuşan Zorlu, "Lefkoşa, bizim için Türk dünyasının güney ucundaki başkentlerinden biridir" dedi.

Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu'nun Türk dünyası açısından önemli bir başlangıç olduğunu belirten Zorlu, "Bu temayla Türk dünyasının farklı bölgelerinden gelen değerli milletvekilleri ve konuşmacılarla güzel bir forumun başlangıcını gerçekleştirdik. Bu şekilde atacağımız temellerle inşallah önümüzdeki süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasındaki tanınırlığını, görünürlüğünü ve varlığını çok daha yüksek seviyelere ilerleteceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olunmasının tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Zorlu, "Bilhassa 2022 yılındaki Türk Devletleri Teşkilatı'na olan gözlemci üyeliği tarihi bir adım olmuştur. Bu adımı en iyi şekilde değerlendirmek ve hep birlikte bu süreci daha da geliştirmek bizim için çok kıymetlidir. Sizler de bu süreçte Türk dünyasının farklı ülkelerinde yer aldınız, konuşmalar yaptınız ve ülkenizi temsil ettiniz" dedi.

Parlamenter diplomasinin önemine dikkat çeken Zorlu, "Biz de istiyoruz ki özellikle parlamenter diplomasi boyutunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türk dünyasında çok daha fazla anlatalım, tanıtalım. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde irademiz kararlıdır ve nettir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin süreceğini ifade eden Zorlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü bağlamındaki mücadelesinin sonuna kadar yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

"Toprak tavizini, garantörlüğü ve Türk askerinin varlığını tartışmayız"

Meclisi Başkanı Öztürkler ise, Zorlu'yu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Hem haklı davamızda ortaya koydukları duruş hem de Cumhuriyet Meclisi'nin yapımına verdikleri destek bizler için çok kıymetlidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretindeki mesajlarını hatırlatan Öztürkler, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki konuşmalarında Kıbrıs Türk halkının bu yollarda hiçbir zaman yalnız yürümediğini ve hiçbir zaman yalnız yürümeyeceğini ifade etmiştir. Yine Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında Kıbrıs davasının Türkiye Cumhuriyeti için milli bir dava olduğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği olduğunun altı çizilmektedir. Bunlar bizler için altın değerindedir" ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı sürecine de değinen Öztürkler, "2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduk ve burada çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Kıbrıs Türk halkının haklı davasını Türk Devletleri Teşkilatı'nda anlatıyor, sesimizi dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Başbakan Yardımcımız, milletvekillerimiz ve tüm hükümetimiz Kıbrıs Türk halkını en iyi şekilde temsil etmeye devam etmektedir" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği toplantısındaki temaslarına değinen Öztürkler, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ile birlikte çok önemli temaslarda bulunduk. Azerbaycan'ın bize olan ilgisi çok iyi noktadadır. Diğer İslam ülkeleri de artık Kıbrıs Türk halkını daha yakından tanıyor ve daha fazla ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

KKTC'nin yeni siyasetinin değişmeyeceğini vurgulayan Öztürkler, "Bizler egemen eşitliğimize ve eşit uluslararası statümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her gittiğimiz platformda bunu ifade ediyoruz. Evet, Kıbrıs Türk halkı sürdürülebilir ve hak ettiği bir anlaşmayı istemektedir. Ancak bu anlaşmanın içerisinde egemen eşitliğimizden ve eşit uluslararası statümüzden taviz verecek noktada değiliz. Herhangi bir toprak tavizini, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünü veya Türk askerinin varlığını tartışacak noktada da değiliz" dedi.

Türkiye'den gelen heyetlerin KKTC'ye verdiği desteğin önemine işaret eden Öztürkler, "Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen yetkililerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmesi ve burada yaptıkları açıklamalar bizlere güç vermektedir. Bugünkü forumda da önemli değerlendirmeler yapıldı. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyor, sizlere bir kez daha hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Zorlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Usar ile görüştü

Zorlu ayrıca, temasları kapsamında Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile de bir araya geldi. - LEFKOŞA