Akar, Elazığ'da Güvenlik Politikasını Tartıştı - Son Dakika
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Politika

Akar, Elazığ'da Güvenlik Politikasını Tartıştı

Akar, Elazığ\'da Güvenlik Politikasını Tartıştı

Hulusi Akar, Türkiye'nin uluslararası rolünü vurguladı ve güvenlik politikaları konferansına katıldı.

16.05.2025 19:29
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'TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK POLİTİKALARI' KONFERANSINA KATILDI

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Partili Hulusi Akar, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Elazığ'da, Fırat Üniversitesinin 50'nci yıl buluşmaları etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Türkiye'nin Güvenlik Politikaları' konulu konferansa katıldı. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa, ayrıca Milletvekili Erol Keleş, Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kurum müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

'TÜRKİYE OLMADAN O DENKLEM ÇÖZÜLEMEZ'

Akar, Türkiye'nin uluslararası ortamda özne haline geldiğini ifade ederek, "Türkiye'nin iç cephesini sağlamlaştırıp, birliğini beraberliğini sağlamlaştırıp, gücünü artırıp buradaki rolünü en etkili şekilde alabilmesi için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Bütün devletlerin iki temel görevi var. Bunlardan ilki, devletin ülkenin bekası. Devletin, o memleketin bekası. Diğeri ise orada yaşayan milletin refahıdır. Müreffeh bir şekilde yaşamalarının sağlanmasıdır. Bu konuda biz Türkiye olarak arkadaşlarla çalışmaları yaptık, yapıyoruz ve burada birliğimizi, beraberliğimizi, bekamızı sürdürmek için ana vatan, yavru vatan, gök vatan, mavi vatan yaparak, bunların birliğini, bütünlüğünü, bunların parçalanmadığını söylüyor ve bu şekliyle sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda artık özne haline geldi. İster güneyimizde ister kuzeyimizde ister doğumuzda ister batımızda, nerede olursa olsun, herhangi bir denklemin çözümünde Türkiye olmadan o denklem çözülemez. Bunu herkes gördü, görüyor, anlıyor, anlayacaklar" dedi.

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Akar, Elazığ'da Güvenlik Politikasını Tartıştı - Son Dakika

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