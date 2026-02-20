Bakan Kacır\'a Akçadağ\'ın Küçük Sanayi Sitesi projesi sunuldu

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, bir araya geldiği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a Küçük Sanayi Sitesi projesini sundu.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile burada bir görüşme yaparak Akçadağ Küçük Sanayi Sitesi projesini sundu.

Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Başkan Ulutaş, "İlçemizin üretim kapasitesini artıracak, esnafımıza ve girişimcilerimize yeni imkanlar sunacak Küçük Sanayi Sitesi projemizi Bakanımıza arz ettik. Projemize destek vereceklerini ifade etmeleri bizleri memnun etti. İlçemizin kalkınma hamlesini güçlendirecek bu önemli yatırımın en kısa sürede hayata geçmesi adına süreci titizlikle yürütecek, kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu - MALATYA