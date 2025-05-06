Akçadağ\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ ilçe girişi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ç. idaresindeki 13 ABC 631 plakalı otomobil ile İ.E.B. yönetimindeki 44 AGN 226 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, E.B. yaralandı.

Yaralının Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA