Akçadağ MYO'nun yurt sorunu çözülüyor - Son Dakika
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Akçadağ MYO'nun yurt sorunu çözülüyor

11.04.2022 22:37
Akçadağ MYO'nun yurt sorunu çözülüyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Akçadağ Meslek Yüksek Okulu'nun yurt sorununun çözümü için ilk adım atıldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Akçadağ Meslek Yüksek Okulu'nun yurt sorununun çözümü için ilk adım atıldı.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, İnönü Üniversitesine bağlı iken 2018 yılında kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne (MTÜ) bağlanan Akçadağ Meslek Yüksek Okulu'nun yurt sorunun çözümü noktasında ilk adımın atıldığı belirtti.

Başkan Kazgan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile konuyu telefonda görüşerek sorunun çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunduklarını, konuyla ilgili olarak Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ'ın başkanlığında bir heyetin Akçadağ'a kadar gelerek incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

Heyetle yapılan görüşmelerde Belediye imkanlarıyla güçlendirme ve bakımını yapılan eski Devlet Hastanesi binasını Akçadağ Meslek Yüksek Okulu için yurt olarak önerdiklerini ifade Başkan Kazgan bahse konu yapının geniş bir bahçeye sahip olmasının yanı sıra 6 katlı binanın her bir katının 675 metre kare olduğunu ve 200 yatak kapasiteli bir yurt İçin yeterli olacağını söyledi.

Teras katında lokanta ve panoramik özelliklere sahip birde kafeteryanın bulunduğu binada, yurt konseptine uygun birde kütüphane ile enerji odası ve su deposunun bulunduğunu aktaran Başkan Kazgan, bahse konu binanın yurt için gerekli tüm fonksiyonlara sahip olduğunu belirtti.

Yapılan incelemelerde bahse konu yapının yurt için uygun olduğu konusunda bir mutabakat oluştuğunu ve çalışmalara başlandığı bilgilerini paylaşan Başkan Kazgan, bu aşamadan sonra sorunun çözümünün Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un kararına bağlı olduğunu söyledi.

Başkan Kazgan, Akçadağ Meslek Yüksek Okulu yurdu için düşünülen yapının ilçe merkezinde bulunması nedeniyle öğrencilerle halkın bütünleşmesi için önemli bir atılmış olacağını ve ilçedeki esnaf için önemli bir kazanım sağlamış olacaklarını söyledi. - MALATYA

Akçadağ MYO'nun yurt sorunu çözülüyor

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Başkan Kazgan vatandaşlarla bir araya geldi Başkan Kazgan vatandaşlarla bir araya geldi Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Turgut Özal Üniversitesi, Ali Kazgan, Malatya, Rektör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Akçadağ MYO'nun yurt sorunu çözülüyor - Son Dakika


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