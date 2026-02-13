Akın Gürlek ilk kez açıkladı: Alo Adalet Hattı kuracağız - Son Dakika
13.02.2026 22:25  Güncelleme: 22:36
Adalet Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından katıldığı televizyon programında Akın Gürlek, Alo Adalet Hattı kurulacağını açıkladı. Gürlek hattın ayrıntılarına ilişkin ise ''CİMER gibi olacak. Şu an Türkiye'nin en büyük sorunu dava süreçlerinin gecikmesi. Vatandaşlar bu konuda çok mağdur'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. A Haber canlı yayınında konuşan Gürlek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akın Gürlek, canlı yayında Alo Adalet Hattı kurulacağını açıkladı. Gürlek hattın ayrıntılarına ilişkin ise "CİMER gibi olacak. Şu an Türkiye'nin en büyük sorunu dava süreçlerinin gecikmesi. Vatandaşlar bu konuda çok mağdur" ifadelerini kullandı.

"Örneğin 17 celsedir boşanma davası bitmemiş ya da bir kira davası 8 celsedir devam ediyor" diyen Gürlek, "Hattı arayacaklar. Yargıdaki mağduriyetleri inşallah en kısa sürede çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı, Akın Gürlek, Politika, Türkiye, Gürlek, Güncel, Hukuk, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Turgay Yılmaz Turgay Yılmaz:
    Sn.Gürlek telefon hattını arayarak davalar çabuk sonuçlanmaz sizde bu camianın içinden birisiniz l. 0 0 Yanıtla
