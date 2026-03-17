Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü

17.03.2026 16:18  Güncelleme: 16:25
CHP lideri Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğunu öne sürdüğü tapu bilgilerini paylaştı. Özel'in kendisi hakkındaki iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap veren Bakan Gürlek ise ''Özgür Özel'in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğu öne sürülen mal varlıklarını paylaşıp "Toplam 452 milyon TL'lik gayrimenkul ya da paraya çevrilmiş gayrimenkul var. Aldığı maaşla 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış" ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜRLEK: İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜ

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği Bakan Gürlek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bakan Gürlek açıklamasında "Özgür Özel'in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur. 20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hakim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız. Özgür Özel'in eline tutuşturulan kağıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" dedi.

"BU İFTİRALAR KARŞISINDA..."

Açıklamasının devamında "Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir" diyen Bakan Gürlek "Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır. Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır. Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir. Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Gürlek'in o paylaşımı;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Erol Erol:
    Nedense bu yeni bakana hiç güvenmiyorum.böylr bir güvensizlik hissi veriyor 52 39 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    neden olacak ekoyu hapse tıktığı içindir :) 30 21
  • Musa Celik Musa Celik:
    Sayin bakanim cogu kisi ozelin ne oldugunu emin ol biliyor yok surada su daire var yok su var yok bu var yahu turkiyede 40 milyon 50 milyona daire alinmaz komple bina alinir ?? fiyatlari cok yukseltmis masallah 12 33 Yanıtla
    199715 199715:
    Yazık senin hayalinin ötesinde yaşayanlar var sayenizde... 18 2
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Vizyonunu silkeyim git Üsküdar'a Eminönü falan gör 9 2
  • Hallo Zusammen Hallo Zusammen:
    Özgür rakıyı fazla kacirma ???? 4 15 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Rakı olmasa taşın suyunu içiyordunuz, yat kalk Allah’a şükret:) 6 2
  • Saim Öner Saim Öner:
    özgür özel doğru söylüyor 10 1 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bu kanıya nasıl vardın merak ediyorum eminim yazının tamamını bile okumamışsındır 1 4
  • 02011608mb 02011608mb:
    bizde yedik tabi 7 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
