Aksakal'dan ABD ve İsrail'e Kınama

28.02.2026 22:15
DSP Genel Başkanı Aksakal, İran'a yönelik saldırıları kınayarak ABD ve İsrail'in planlarını eleştirdi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "ABD ve İsrail'in kendilerince kurguladıkları 'yeni dünya düzeni' planları çerçevesinde İran'a yönelik başlattıkları saldırılar asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Aksakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a ve masum insanlara yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.

DSP Genel Başkanı Aksakal, şunları kaydetti:

"ABD ve İsrail'in kendilerince kurguladıkları 'yeni dünya düzeni' planları çerçevesinde İran'a yönelik başlattıkları saldırılar asla kabul edilemez. Konu ve sorun bu iki mütecaviz devletin dışında değerlendirilmek zorundadır. Özellikle bölge ülkeleri başta olmak üzere BM nezdinde tüm devletler İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikalarını besleyen ve destekleyen Amerika'ya 'dur' demek zorundadır. Yarın bela kapıya dayandığında yakınma hakkı olmayacaktır. İran'a ve dolayısıyla masum insanlara yönelik yapılan bu alçak saldırıları şiddetle kınıyorum."

Kaynak: AA

