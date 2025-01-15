Aksakal: Yasadışı İşlemler İzlenir

Politika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bir belediye başkanı ya da kamu görevlisi, kendisine tanınmış görev ve yetki alanlarının dışında yasa dışı işlere bulaşmışsa devlet bunu izler ve gereğini yapar." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 13. yılında rahmet, saygı ve minnetle yad etti.

Kıbrıs'ın kendileri için her dönem kırmızı çizgi olduğunu belirten Aksakal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Birleşmiş Milletlerce tanınması yolundaki amaçları gerçekleşinceye kadar da bu mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

Aksakal, ayrıca yarından sonra da DSP'nin kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit'i vefatının 5'inci yılında rahmetle ve şükranla anacaklarını da kaydetti.

Gazze'de gündemde olan ateşkes anlaşmasına dair de değerlendirmelerde bulunan Aksakal, "Çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere 50 bine yakın masum insanın katledildiği bir soykırım saldırısında elbette ateşkes kararı alınmalıdır. Ancak bu ateşkesin ateşi yakanlarca kurgulanması, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde süren yargılanması sürecinin ortadan kaldırılmasına vesile olmamalıdır." diye konuştu.

Önder Aksakal, bazı belediyelere yönelik gerçekleştirilen görevden almalara da değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sözde 'kent uzlaşısı' adı altında bölücü siyasetin zemin yaratma stratejilerini kendi siyasi ve ticari emelleriyle tevhid edenler bilmelidir ki bu yolda elde edecekleri bir başarı hikayesi asla olmayacaktır. Bir belediye başkanı ya da kamu görevlisi, kendisine tanınmış görev ve yetki alanlarının dışında yasa dışı işlere bulaşmışsa devlet bunu izler ve gereğini yapar. Kimse kusura bakmasın. Bu sözlerim münhasıran bir parti ya da bir kişiye yönelik değil, tüm kesimleri işaret eden bir yaklaşımdır ve DSP olarak bizim siyasi karakteristik duruşumuzdur." dedi.