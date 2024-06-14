Akşehir Belediyesi Kurban Bayramı için Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
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Politika

Akşehir Belediyesi Kurban Bayramı için Hazırlıklarını Tamamladı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sorunsuz geçirmesi için gereken tüm önlemleri aldı. Belediye, bayram süresince nöbetçi ekipleri ile hizmet verecek ve idari tatil uygulaması yapmayacak. Ayrıca ilgili birimler teyakkuzda olacak, temizlik işleri müdürlüğü ekipleri 7/24 çalışacak ve acil müdahale ekibi hazır tutulacak. Belediye hizmetlerinde aksama olmayacak.

14.06.2024 16:40
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Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sorunsuz geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı. Akşehirlilerin 9 gün boyunca sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir bayram tatili yaşaması için gereken tüm önlemler alındı.

Akşehir Belediyesi dört günlük bayram süresince nöbetçi ekipleri ile, bayram sonrasında perşembe ve cuma günü ise tüm birimleri ile tam kapasite hizmet vereceğini duyurdu.

Akşehir Belediyesi'nde 2 günlük idari tatil yapılmayacak

Akşehir Belediyesi, hizmette aksamalar yaşanmaması adına perşembe ve cuma günlerini kapsayan iki günlük idari izin uygulamasının yapılmayacağını duyurdu. Bu kararın belediye hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmak için alındığı belirtildi. Belediye personelinin özverili çalışmalarıyla birlikte, planlanmış izinlerin dikkatlice yönetilerek, belediye faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

İlgili birimler teyakkuzda olacak

Bayram tatili süresince Akşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri vatandaşların hizmetinde olacak. Kesim alanlarının teftişi, kaçan kurbanlıkların yakalanması, trafiğin düzenlenmesi, kurban sebebi ile oluşacak görüntü ve koku kirliliğinin giderilmesi gibi yaşanacak olumsuzluklara karşı belediye ekipleri bilfiil görevinin başında olacak. Kurban kesiminin yasak olduğu, yol, sokak, cadde, park ve meydan gibi alanlarda belediye zabıta ekipleri devriye ve teftişlerde bulunacak. Bunun yanı sıra kurban kesim ve satış yerlerinde de teftişler devam edecek.

Akşehir Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayramda da 7/24 çalışmaya devam edecek. Kurban kesimi sonrasında yaşanan görüntü ve koku kirliliğinin önüne geçmek için çalışmalar sürdürülecek. Bayram süresince konteynerlerin ilaçlama işlemleri de hızla devam edecek. Vatandaşlara kurban atıklarını gömmeleri veyahut ağzı sıkıca kapatılıp paketlenerek konteynerlere atmaları için uyarılar yapıldı.

Acil müdahale ekibi devrede

Belediye bünyesinde görev alan Fen İşleri Müdürlüğü bayram süresince oluşabilecek aksaklıklara karşı tedbir amacıyla acil müdahale ekibini hazır tutacak. Bu kapsamda depreme dayanıklılığı olmadığı için yıkılan Akşehir İsmet İnönü Endüstri Meslek Lisesi alanının temizliği yapılarak, trafik akışını rahatlatmak adına Akşehirlilerin ve şehre gelen misafirler için otopark olarak kullanıma hazır hale getirildi. Ayrıca Hıdırlık mesire alanında da giriş çıkışların daha rahat olabilmesi için tamirat çalışmaları ve otopark düzenlemeleri yapıldı.

Belediye hizmetlerinde aksama olmayacak

Belediye hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden Akşehir Belediye Başkanı A. Nuri Köksal, vatandaşların bayram boyunca yaşanabilecek her türlü sorun için 444 9 153 ve 813 52 91 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayabileceğini söyledi. Başkan Köksal, "Bayram boyunca başta Temizlik, Zabıta, Fen İşleri Müdürlüklerimiz ve Kurban Yakalama Timi sonrasında ise belediyemiz tüm birimleri tam kapasite görevlerine devam edecek. Tatil boyunca yaşanan olumsuz durumlara anında müdahale edilecek. Kurban satış ve kesim yerlerindeki denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Bizler işimizin başında olacağız. Hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutlarım" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Akşehir Belediyesi Kurban Bayramı için Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

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