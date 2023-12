Akşehir\'de Sahipsiz Hayvanlar İçin Yeni Merkez

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçede sahipsiz sokak hayvanları sorununa yönelik önemli adımlar attıklarını ve bu konuda büyük ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 23 bin metrekarelik büyük bir alanda tam donanımlı ve modern imkanlara sahip Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi inşa ettiklerini ifade etti. Başkan Akkaya, merkez sayesinde sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarını çok daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştiklerini söyledi. Bugüne kadar 2 bine yakın hasta sokak hayvanına müdahale edildiğinin ve 3 bin hayvanın kısırlaştırıldığının altını çizen Başkan Akkaya, bu konuda çözüm odaklı adımlar attıklarını ve sokak hayvanlarının haklarına saygı gösterirken şehirdeki vatandaşların huzurunu da gözettiklerini vurguladı.

23 bin metrekarelik hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi inşa edildi

Göreve geldikleri günden itibaren Akşehir'deki sahipsiz sokak hayvanı sorununu çözmek için pek çok farklı çalışma yaptıklarını, inşa ettikleri bakımevi ve rehabilitasyon merkezinin ise bu çalışmaların zirve noktası olduğunu kaydeden Başkan Akkaya, "23 bin metrekarelik alana kurduğumuz 4 bin sokak hayvanı kapasiteli sahipsiz hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezimizin güncel maliyeti 52 milyon lirayı buldu. Kanun gereği kurulan bu merkezde, tam donanımlı ve modern imkanlarla tedavi, kısırlaştırma, küpeleme ve aşılama işlemleri yapıyoruz. Merkezimizdeki tüm işlemler alanında uzman veterinerlerimiz ve teknikerlerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Ekiplerimiz, mahallelerdeki küpesiz ve aşısız köpekleri belirli zaman aralıklarında alarak buraya getiriyor. Rehabilitasyon sürecini tamamlayan hayvanları iyileştirilip, 5199 sayılı kanun gereği alındıkları yere tekrar bırakıyoruz. Ayrıca, vatandaşların ihbarları doğrultusunda yaralı veya hasta sokak hayvanları da merkezimize getirilerek tedavi ediliyor" dedi.

"Hem vatandaşların hem de sokak hayvanlarının güvenliğini sağlıyoruz"

Sahipsiz sokak hayvanlarını Yaradan'ın bir emaneti olarak gördüklerini ve sokak hayvanlarına bu bilinçle sahip çıktıklarını ifade eden Başkan Akkaya, "Sahipsiz hayvanları korumak bizim önemli bir vazifemizdir. Bununla birlikte hemşerilerimizin de huzur ve güvenliğini düşünmek zorundayız. Amacımız, şehirdeki köpek popülasyonunu kontrol altına alarak hem sokak hayvanlarının hem de vatandaşların sağlığını ve güvenliğini sağlamak" şeklinde konuştu.

2 bin tedavi, 3 bin kısırlaştırma işlemi yapıldı

Bugüne kadar 2 bine yakın hasta ve yaralı sokak hayvanını tedavi ettiklerini belirten Başkan Akkaya, "Tedavi işlemlerinin dışında son iki yılda 3 binden fazla sahipsiz hayvanın kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdik. Ayrıca, sahiplendirme ve besleme çalışmalarımızı da aktif bir şekilde sürdürüyoruz. Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için hakikaten büyük emek harcıyoruz ve bu konuda çözüm odaklı adımlar atıyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi bizler, sokak hayvanlarının haklarına saygı duyarken aynı zamanda şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın da huzurunu ve güvenliğini gözetiyoruz. İnşallah bu dengeyi sağlayarak çalışmalarımıza büyük bir verimlilikle devam edeceğiz" dedi.

Başkan Akkaya sözlerine şöyle devam etti: "Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği gereğince sokaklarda yaşayan can dostlarımızı toplayıp bir yerde tutmamız yasal olarak mümkün değil. Toplum bilinciyle hareket ederek can dostlarımızın bu kış günlerinde ve dondurucu soğuklarda yaşamasına seyirci kalmak yerine onları beslemek için hayvanseverler nezdinde kampanyalar başlatılmasına destek verebiliriz. Ayrıca ilgili kanun ve yönetmelikleri dikkate alarak önerileri ve projeleri olan 7'den 70'e her kesimden düşüncelere de açık olduğumuzu vatandaşlarımızın bilinmesini isterim."

Başkan Akkaya son olarak Akşehir Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin inşa sürecine katkı sağlayan Tarım Orman Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - KONYA