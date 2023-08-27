Akşener'in kurmayları: AK Parti ile işbirliği asla mümkün olamaz, biz başka partilerin yan kuruluşu değiliz - Son Dakika

Akşener'in kurmayları: AK Parti ile işbirliği asla mümkün olamaz, biz başka partilerin yan kuruluşu değiliz

Akşener\'in kurmayları: AK Parti ile işbirliği asla mümkün olamaz, biz başka partilerin yan kuruluşu değiliz
Son Güncelleme: 27.08.2023 09:26

Afyonkarahisar'daki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik oldukça sert açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri akıllara ''AK Parti ile ittifak mı kurulacak?'' sorularını getirdi. Basında yer alan iddialara yanıt veren Akşener'in kurmayları ''Böyle bir şey asla mümkün olamaz. İYİ Parti başka partilerin yan kuruluşu değildir'' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, günler öncesinden yapacağını duyurduğu konuşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenerek "Biz bu seçimde sadece iktidarla değil bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Koltuğundan başka şey düşünmeyenlerle uğraştık" derken akıllara "AK Parti ile mi ittifak yapacaklar?" sorusu geldi. İddialara yanıt veren Akşener'in kurmayları "Böyle bir şey asla mümkün olamaz. İYİ Parti başka partilerin yan kuruluşu değildir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK SERT SÖZLER

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar'daki 'Büyük Buluşması'nda Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Akşener, "Biz bu seçimde sadece iktidarla değil bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Koltuğundan başka şey düşünmeyenlerle uğraştık. Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık. Tüm çabalarımıza rağmen yenilgiye engel olamadık" ifadelerini kullandı. CHP kanadından ilk tepki İstanbul eski milletvekili Gürsel Tekin'den geldi. Tekin, "CHP'nin hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir" dedi.

KURMAYLARINDAN AK PARTİ İDDİALARINA YANIT

Akşener'in dikkat çeken sözleri sonrası herkesin aklına "AK Parti ile mi ittifak kurulacak?" soruları geldi. Cumhur İttifakı'na katılacakları iddiası da ortaya atılan İYİ Parti'yle ilgili dedikodulara yanıt ise Genel Başkan Meral Akşener'in kurmaylarından geldi. Cumhuriyet gazetesine konuşan üst düzey isimler, AK Parti ile işbirliğinin hiçbir il ve ilçede "asla" mümkün olmayacağını vurguladı. "İYİ Parti'nin başka partilerin yan kuruluşu olmadığını" söyleyen Akşener'in kurmayları İYİ Parti'nin "iki siyasi kutup arasına sıkışmayacağını" kaydetti.

AKŞENER'İN KONUŞMASINA DİKKAT ÇEKTİLER

Öte yandan İYİ Partili kurmaylar, Akşener'in konuşmaya AK Parti iktidarına sert eleştiriler yönelterek başlamasıyla İYİ Parti'ye yönelik "Cumhur İttifakı'nda yer alacaklar, AK Parti ile işbirliği yapacaklar" iddialarına yanıt verildiğini savundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Akşener'in kurmayları: AK Parti ile işbirliği asla mümkün olamaz, biz başka partilerin yan kuruluşu değiliz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'in kurmayları: AK Parti ile işbirliği asla mümkün olamaz, biz başka partilerin yan kuruluşu değiliz - Son Dakika
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