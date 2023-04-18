Akşener'in, "Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağız" sözlerine AK Parti'den sert yanıt! - Son Dakika
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Akşener'in, "Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağız" sözlerine AK Parti'den sert yanıt!

18.04.2023 15:08

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in son açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, Akşener'in "14 Mayıs'tan sonra milletimizin sandıktan uğurlayacağı Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağımıza söz veriyoruz" ifadesinin, yargılama iması taşıdığını söyledi. Çelik, "Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar. Bu siyasetçiler, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandıkları ifadeler ile Yassıada zihniyetine yaslandıklarını açıkça ortaya koyuyorlar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki gün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Adaletin en çok kendilerine lazım olacağını unutuyorlar. 14 Mayıs'tan sonra Recep bey ve arkadaşlarına adil davranacağımıza söz veriyoruz. Çalan ve soyanlardan hesap sormak yürek ister" ifadesini kullanmıştı.

AK PARTİ'DEN AKŞENER'İN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Akşener'in tartışma yaratan sözlerine yanıt ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar. Bu siyasetçiler, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandıkları ifadeler ile Yassıada zihniyetine yaslandıklarını açıkça ortaya koyuyorlar.

"YASSIDA ZİHNİYETİNİ DİRİLTME HAYALLERİ KURANLARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Aziz milletimiz, tarihin karanlık yanında saf tutan ve hala Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışanların farkındadır. Demokrasimiz, milletimizin karanlık zihniyetlere karşı verdiği güçlü ve sabırlı mücadelesiyle bugünlere gelmiştir. Milletimizin feraseti Yassıada zihniyetini diriltme hayalleri kuranlara geçit vermeyecektir.

"DEMOKRASİ MÜCADELESİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Demokratik kazanımlarımız gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirastır. Karanlık odaklarla işbirliği yaparak demokrasimizi sakatlamaya, hukuk devletimizi yaralamaya ve seçilmiş makamları vesayet altına almaya çalışan bu zihniyete karşı demokrasi mücadelemizi vermeye devam edeceğiz."

AK Parti'den Akşener'in 'Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağız' sözlerine sert tepki
AK Parti'den Akşener'in 'Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağız' sözlerine sert tepki
AK Parti'den Akşener'in 'Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağız' sözlerine sert tepki
YORUMLAR (1)
  • Suleyman Dag: Meral akşener sen ince parti içinde adaletli davran sonra c.baskanina bu sözü soyle. Cevap Yaz 42 16 Yayından Kaldır
500
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Son Dakika Politika Akşener'in, 'Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağız' sözlerine AK Parti'den sert yanıt! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'in, "Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağız" sözlerine AK Parti'den sert yanıt! - Son Dakika
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