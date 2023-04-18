İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki gün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Adaletin en çok kendilerine lazım olacağını unutuyorlar. 14 Mayıs'tan sonra Recep bey ve arkadaşlarına adil davranacağımıza söz veriyoruz. Çalan ve soyanlardan hesap sormak yürek ister" ifadesini kullanmıştı.
Akşener'in tartışma yaratan sözlerine yanıt ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar. Bu siyasetçiler, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandıkları ifadeler ile Yassıada zihniyetine yaslandıklarını açıkça ortaya koyuyorlar.
Aziz milletimiz, tarihin karanlık yanında saf tutan ve hala Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışanların farkındadır. Demokrasimiz, milletimizin karanlık zihniyetlere karşı verdiği güçlü ve sabırlı mücadelesiyle bugünlere gelmiştir. Milletimizin feraseti Yassıada zihniyetini diriltme hayalleri kuranlara geçit vermeyecektir.
Demokratik kazanımlarımız gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirastır. Karanlık odaklarla işbirliği yaparak demokrasimizi sakatlamaya, hukuk devletimizi yaralamaya ve seçilmiş makamları vesayet altına almaya çalışan bu zihniyete karşı demokrasi mücadelemizi vermeye devam edeceğiz."
Son Dakika › Politika › Akşener'in, 'Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağız' sözlerine AK Parti'den sert yanıt! - Son Dakika