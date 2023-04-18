Akşener'in, "Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağız" sözlerine AK Parti'den sert yanıt!

Türkiye çifte bayrama hazırlanıyor! Arefe günü tüm gözler bu saatte olacak

500 liralık banknot mu geliyor? İddialara AK Parti'den yanıt var

Teröristlerin kalesinden çok sayıda silah ve mühimmat çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki gün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Adaletin en çok kendilerine lazım olacağını unutuyorlar. 14 Mayıs'tan sonra Recep bey ve arkadaşlarına adil davranacağımıza söz veriyoruz. Çalan ve soyanlardan hesap sormak yürek ister" ifadesini kullanmıştı.

AK PARTİ'DEN AKŞENER'İN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Akşener'in tartışma yaratan sözlerine yanıt ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar. Bu siyasetçiler, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandıkları ifadeler ile Yassıada zihniyetine yaslandıklarını açıkça ortaya koyuyorlar.

"YASSIDA ZİHNİYETİNİ DİRİLTME HAYALLERİ KURANLARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Aziz milletimiz, tarihin karanlık yanında saf tutan ve hala Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışanların farkındadır. Demokrasimiz, milletimizin karanlık zihniyetlere karşı verdiği güçlü ve sabırlı mücadelesiyle bugünlere gelmiştir. Milletimizin feraseti Yassıada zihniyetini diriltme hayalleri kuranlara geçit vermeyecektir.

"DEMOKRASİ MÜCADELESİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Demokratik kazanımlarımız gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirastır. Karanlık odaklarla işbirliği yaparak demokrasimizi sakatlamaya, hukuk devletimizi yaralamaya ve seçilmiş makamları vesayet altına almaya çalışan bu zihniyete karşı demokrasi mücadelemizi vermeye devam edeceğiz."