Akşener, siyasi içerikli etiket hazırlayan Mahir Akkoyun için verilen gözaltı kararına ses yükseltti: Sadece 37 gün kaldı

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Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı, market raflarına yapıştırılan etiketler son günlerde sosyal medyada gündem oldu. Etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarında paylaşan Mahir Akkoyun, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

"GÖZALTINA ALINIYORUM"

Akkoyun, sosyal medya hesabında "Gözaltına alınıyorum, Konak Güvenlik Şube" mesajını paylaştı. Akkoyun'un İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

AKŞENER'DEN GÖZALTI TEPKİSİ: SADECE 37 GÜN KALDI

Akkoyun'un gözaltına alınmasına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu sabah, tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı." ifadelerini kullandı.