Akşener, siyasi içerikli etiket hazırlayan Mahir Akkoyun için verilen gözaltı kararına ses yükseltti: Sadece 37 gün kaldı - Son Dakika
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Akşener, siyasi içerikli etiket hazırlayan Mahir Akkoyun için verilen gözaltı kararına ses yükseltti: Sadece 37 gün kaldı

07.04.2023 14:16

Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı etiketler tasarlayarak sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Mahir Akkoyun, gözaltına alındı. Yaşanan gelişmeye tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı" ifadelerini kullandı.

Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı, market raflarına yapıştırılan etiketler son günlerde sosyal medyada gündem oldu. Etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarında paylaşan Mahir Akkoyun, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

"GÖZALTINA ALINIYORUM"

Akkoyun, sosyal medya hesabında "Gözaltına alınıyorum, Konak Güvenlik Şube" mesajını paylaştı. Akkoyun'un İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Akşener'den siyasi içerikli etiketler hazırlayan Mahir Akkoyun'un gözaltına alınmasına tepki: Sadece 37 gün kaldı

AKŞENER'DEN GÖZALTI TEPKİSİ: SADECE 37 GÜN KALDI

Akkoyun'un gözaltına alınmasına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu sabah, tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı." ifadelerini kullandı.

Akşener'den siyasi içerikli etiketler hazırlayan Mahir Akkoyun'un gözaltına alınmasına tepki: Sadece 37 gün kaldı
YORUMLAR (2)
  • Ercan Aral: Tam bir provakatör,Meral hanım rolünüzü iyi oynayın, yüzünüze gözünüze bulaştiriyorsunuz. Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Şimdi kaynanam kadınlardan oy istersin yine,ama hala masadan ni ye kalktın, niye geri vites attın sonra? Cevap Yaz 84 27 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Akşener, siyasi içerikli etiket hazırlayan Mahir Akkoyun için verilen gözaltı kararına ses yükseltti: Sadece 37 gün kaldı - Son Dakika


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