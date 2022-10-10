Akşener, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney ile görüştü - Son Dakika
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Akşener, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney ile görüştü

10.10.2022 13:06

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney'i kabul etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney'i kabul etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, Üney ve beraberindeki heyet ile makamında bir araya geldi.

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Meral Akşener, Partisinin İl Başkanlarıyla Bir Araya Geldi Meral Akşener, Partisinin İl Başkanlarıyla Bir Araya Geldi Türk Eczacılar Birliği'nden Meral Akşener'e Ziyaret Türk Eczacılar Birliği'nden Meral Akşener'e Ziyaret
Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney ile görüştü - Son Dakika
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