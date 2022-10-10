İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, Üney ve beraberindeki heyet ile makamında bir araya geldi.

Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Akşener, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney ile görüştü - Son Dakika

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