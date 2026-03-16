Aksu'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, "İçinden geçtiğimiz süreçte Türkiye'nin elini zayıflatma, kardeşliğimize çomak sokma peşinde koşulmamalı, vatan ve millet sevgisiyle bağdaşmayacak ucuzlukta siyasete tevessül edilmemelidir." dedi.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Aksu partisinin Silivri İlçe Başkanlığınca dün akşam düzenlenen iftar programına katıldı.

Aksu, buradaki konuşmasında, bir yanda ramazan ayının kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ikliminin, diğer yanda küresel haydutluğun, zorbalığın yarattığı kaos ve belirsizliğin gündemin özeti olduğunu ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" hedefini, siyasi sosyal ve bölgesel gelişmeleri vatandaşlarla paylaştıklarını dile getiren Aksu, şöyle konuştu:"

"Türkiye'nin gücünü, güven ve huzur iklimini anlatıyoruz. Hedefimiz, 'Lider ülke Türkiye'dir. Bunun için ayağımızdaki prangalardan bir bir kurtuluyoruz. Bugünleri dünden gören bir akıl ve vizyonla Cumhur İttifakı birlikteliğinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçip daha etkin karar alma mekanizmaları inşa ettik. 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle milli birlik ve kardeşliğimizi güçlendirerek Türkiye'ye yönelik saldırılara daha güçlü mukabele edebilme kapasitemizi artırdık."

İstikrarı sağlayarak Türkiye'nin ekonomik siyasi stratejik atılımlar yapma ve yüksek hedeflere ulaşma yolunda önünü açtıklarını, zincirleri kırdıklarını vurgulayan Aksu, şunları söyledi:

"Dünyada oldukça hassas ve kritik gelişmeler yaşanıp, uluslararası dengeler hızla değişirken Türkiye'nin bölgesinde bir kutup başı olarak sivrilmesinin altyapısını oluşturduk. Özellikle ABD ve İsrail-İran savaşı, risk ve tehdidin boyutuyla yakınlığını bir kez daha göstermiştir. Aynı zamanda ekonomik, siyasi, askeri hazır bulunmuşluğun, stratejik devlet aklının önemini de ortaya koymuştur."

Aksu, savaşın yalnızca bölgesel bir mesele olmaktan çıktığını, küresel siyaseti, güvenliği ve ekonomiyi yakından ilgilendiren bir boyut kazandığını belirterek, Orta Doğu coğrafyasında yaşanan bu gerilimin enerji fiyatlarından ticaret yollarına kadar birçok alanda dünya ekonomisiyle beraber Türkiye'yi de etkileme potansiyeline sahip olduğunu aktardı.

"Birlik ve beraberliği hedef alan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz"

Türkiye'nin jeopolitik avantajının, bölgede düzen ile denge oluşturma siyaseti ve dış baskılara karşı cephesini güçlendirme stratejisiyle riskleri bertaraf edebileceğini, gelişmelerin tehdide dönüşmesini engelleyebileceğine işaret eden Aksu, şu ifadeleri kullandı:

"O sebeple milli birlik ve kardeşlik güçlendirilmeli, siyasi ve sosyal uzlaşmayla kritik günlerde milletçe tek vücut olunabilmelidir. İçinden geçtiğimiz süreçte Türkiye'nin elini zayıflatma, kardeşliğimize çomak sokma peşinde koşulmamalı, vatan ve millet sevgisiyle bağdaşmayacak ucuzlukta siyasete tevessül edilmemelidir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak olanı biteni yakından izleyen Türk milletinin sağduyusuna güveniyor, ferasetine inanıyoruz. Etrafımızdaki ateş çemberine rağmen çok şükür ki Türkiye bir huzur ve güven adasıdır. O sebeple kardeşlik ve dayanışmanın, milli birlikte bütünleşmenin 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ve Türkiye'nin kudretinin kıymetini bilmek ve ona sahip çıkmak gerekmektedir."

Aksu, uluslararası hukuku, uluslararası kurumların sorumluluklarını, temel insan haklarını yerle bir eden gelişmeler karşısında Türkiye'nin her zaman barıştan, istikrardan ve diplomatik çözüm yollarından yana tavır aldığını, bölgede huzurun ve güvenliğin tesis edilmesine katkı sunmayı amaçladığını vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" hedefinde önemli bir aşama kaydedildiğini, birçok engelin aşıldığını ve Suriye gelişmeleriyle terörsüz bölge yolunda da önemli kazanımlar elde edildiğini aktaran Aksu, şunları kaydetti:"

"Bu mücadelede en büyük gücümüz millet dayanışması ve devlete olan güvendir. İnşallah, yeniden sahnelenmek istenen etnik ve mezhep temelli emperyalist komplolar karşılık bulmayacak, bölgede siyasi akıl galip gelecektir. Riskler olsa da biz, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir girişimin başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğiz. İnanıyoruz ki Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, Türk ve Türkiye Yüzyılı, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı eliyle adım adım inşa edilecek, lider ülke Türkiye ülkümüz gerçekleşecektir."