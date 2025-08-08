Ala'dan Gazze İşgaline Sert Tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki göstererek "Bu karar, Filistin halkına karşı işlenen ağır insanlık suçlarının devamının yanı sıra uluslararası barışa ve bölgesel istikrara yönelik doğrudan bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırıları daha da genişletme yönündeki son kararının, bölgedeki yayılmacı ve sistematik şiddet politikalarının yeni ve son derece tehlikeli bir evresine işaret ettiğini belirtti. Ala, "Bu karar, Filistin halkına karşı işlenen ağır insanlık suçlarının devamının yanı sıra uluslararası barışa ve bölgesel istikrara yönelik doğrudan bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu hükümetinin işgali derinleştirme ve Filistin halkını yok etme amacına hizmet eden her adımının Gazze'deki insani trajediyi daha da derinleştirdiğini, sivillerin yaşam hakkını hiçe saydığını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

" Orta Doğu'da kalıcı barışın yolu uluslararası hukukun ve temel insan haklarının eksiksiz şekilde korunmasına bağlıdır. İsrail, saldırı planlarından derhal vazgeçmelidir ve iki devletli çözüm doğrultusunda ciddi ve samimi müzakerelere başlamalıdır. Filistinlileri kendi topraklarından göçe zorlamayı hedefleyen bu insanlık dışı stratejinin uygulanmasını önlemek, uluslararası toplum için ertelenemez bir görevdir. Bu çerçevede, BM başta olmak üzere tüm uluslararası mekanizmaları, İsrail'in hukuka aykırı ve insanlık değerleriyle bağdaşmayan eylemlerini durduracak adımlar atmaya davet ediyoruz."