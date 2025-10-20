Ala'dan İsrail'in Saldırısına Sert Tepki - Son Dakika
Politika

Ala'dan İsrail'in Saldırısına Sert Tepki

Ala\'dan İsrail\'in Saldırısına Sert Tepki
20.10.2025 02:09
Efkan Ala, İsrail'in mülteci kampına saldırısını uluslararası hukuk ihlali olarak değerlendirdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, " İsrail'in, ilan edilmiş ateşkes koşullarına rağmen Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırısı uluslararası hukukunun ağır bir ihlali ve bölgesel barış çabalarını sabote etmeye dönük bir provokasyondur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, ilan edilmiş ateşkes koşullarına rağmen Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırısı uluslararası hukukunun ağır bir ihlali ve bölgesel barış çabalarını sabote etmeye dönük bir provokasyondur. Sivil nüfusa yönelik bu saldırı, uluslararası toplumun tüm çağrılarını ve diplomatik çabalarını alenen hiçe sayan bir tutumun göstergesidir. Mısır'da düzenlenen 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi' kapsamında imzalanan Niyet Beyanı, Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi adına önemli bir irade beyanıdır. Ancak İsrail'in bu saldırısı, bu iradeyi baltalama girişimidir; bölgesel barışın ve küresel güvenliğin temellerine yönelmiş açık bir komplodur" ifadelerini kullandı.

'CEZALANDIRILMAYAN HER SALDIRI, YENİ BİR SUÇU TEŞVİK ETMEKTEDİR'

Uluslararası toplumun kınama açıklamalarıyla sınırlı tepkilerden vazgeçmesi gerektiğini belirten Ala, "Uluslararası toplum, hukuki, diplomatik ve ekonomik yaptırımlar dahil olmak üzere somut mekanizmaları devreye sokmalıdır. Zira cezalandırılmayan her saldırı, yeni bir suçu teşvik etmektedir. Filistin halkına yönelik bu alçak eylemlerin devamı, uluslararası hukukun etkisini de hedef almaktadır. Dolayısıyla, barışın korunması iddiasında bulunan hiçbir devlet, bu tür eylemler karşısında tarafsız kalma lüksüne sahip değildir. İsrail'in saldırgan politikalarına karşı kararlı, tutarlı ve yaptırım gücü yüksek bir ortak tepki verilmedikçe, ne bölgesel barıştan ne de küresel adaletten söz etmek mümkündür" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • islam Bulut null:
    gene boş muhabbet kime ne faydası var boş sözlerin gereksiz lüzumsuz boş boş haber niteliği bile yok 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
