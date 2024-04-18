Alanya Belediyesi\'nden \'mali tablo\' açıklaması

Alanya Belediyesi, geçtiğimiz gün belediye ana binasına asılan ve tartışma haline gelen mali tablo ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bir siyasi partinin ilçe örgütünün bir kamu kuruluşunun mali tablosunu açıklamasının hukuki ve teknik dayanağı yoktur, bu nedenle siyasi parti ilçe binasına asılan tablonun itibari bir kıymeti bulunmamaktadır" denildi.
Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde vaat olarak borç bakiyesi ve aylık gelir gider dengesini gösteren mali tabloyu göstermişti. Başkan Özçelik, verdiği sözü tutarak belediyenin borç listesini ve aylık gelir gider dengesi afişini ana binaya astı. Asılan listeye göre Alanya Belediyesi'nin kısa vadede ödenmesi gereken toplam borcu 1 milyar 122 milyon 258 bin 556 lira.
Önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in partisi MHP Alanya İlçe Binasına ise belediyenin borç listesinin yer aldığı başka bir aylık gelir gider denge afişi asıldı. Afişte yazılan borcun 448 milyon 631 bin 348 lira olduğu görüldü.
Alanya Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, daha önce asılan mali tablonun tahrif edilerek araya eklemeler yapılarak başka bir tablo hazırlandığı ve MHP ilçe binasını asıldığı belirtildi.
"Mali tablo tahrif edilerek araya eklemeler yapılarak başka bir tablo hazırlandı"
Alanya Belediyesi'nin açıklamasından 31 Mart 2024 tarihi itibariyle stok borçlarını ve aylık gelir gider dengesini gösteren mali tablonun 16 Nisan tarihinde belediye binasına asıldığı ayrıca, basın kuruluşlarına açıklamasıyla birlikte gönderildiği ifade edildi. Söz konusu mali tabloya önce bir siyasi partinin ilçe yöneticisi tarafından "tablonun belediye alacaklarını kapsamadığı" şeklinde eleştiri getirildiği daha sonra Belediye tarafından asılan mali tablonun tahrif edilerek araya eklemeler yapmak suretiyle başka bir tablo hazırlandığı ve aynı siyasi partinin ilçe binasına asıldığının görüldüğü kaydedildi.
"Korsan mali tablo oluşturulmuştur"
Bazı hususların kamuoyuna duyurulmasının zaruri hale geldiği belirtilen açıklamada, "Alanya Belediyesi bir kamu kuruluşudur. Bir siyasi partinin ilçe örgütünün bir kamu kuruluşunun mali tablosunu açıklamasının hukuki ve teknik dayanağı yoktur, bu nedenle siyasi parti ilçe binasına asılan tablonun itibari bir kıymeti bulunmamaktadır. Açıklanan mali tablo, Belediyemiz tarafından kamuoyuna sunulan mali tablonun tahrif edilmesi suretiyle ancak aynı yazı fontu, aynı renk kartelası kullanılarak hazırlanmıştır; bir başka ifadeyle korsan mali tablo oluşturulmuştur. Bu durum, dikkatli hafızalarda seçim kampanyası sırasında korsan pankart hazırlanması eylemini çağrıştırmıştır" denildi.
"2013 yılı gelir toplamı 99 milyon 543 bin 12 TL"
Açıklamanın devamında, belediyenin önceki yıllardaki borçlarıyla ilgili bilgiler verilerek, "Aynı kişinin 2014 yılında bir önceki Belediye'den gelir toplamı kadar borç devraldıklarına dair açıklaması da maalesef gerçeği yansıtmamaktadır. 2013 yılı kesin hesap raporundan Alanya Belediyesi'nin 2013 yılını 12 milyon 802 bin 463 TL borçla kapattığı, aynı yıl gelir toplamının ise 99 milyon 543 bin 12 TL düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
"Mali tablo konusundaki söylemlerin eleştirel bir kıymeti yok"
Öte yandan, MHP Alanya İlçe Teşkilat Binası'na asılan mali tablo ile ilgili ise "Belediyemiz tarafından açıklanan mali tabloya eleştiri getiren siyasi parti ilçe yöneticisinin önceki belediye yönetiminden belediyemizin reklam panolarını kiralayarak halen işleten kişi olduğu kamuoyunun malumudur. Bir başka ifadeyle kendisi önceki belediye yönetimi nezdinde ticari açından müsaadeye mazhar bir kişidir. Bu nedenle, belediyemizce ilan edilen mali tablo konusundaki söylemlerinin eleştirel bir kıymeti olmadığı, ilgilinin kişisel hezeyanını yansıttığı şeklinde değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Alanya Belediyesi tarafından açıklanan tablonun stok borç durumunu ve aylık gelir gider dengesini gösterdiğini, belediyenin 31 Mart itibariyle borç ödeme gücüne dair bir gösterge olduğu görüldüğü ifade edildi. Alanya Belediyesi'nin gelirlerinin olağan giderlerini karşılamadığına değinilen açıklamada, her ay 73 milyon TL daha ilave borç oluştuğu belirtildi.
"Siyaseten ve kamu yönetimi açısından izaha muhtaç olduğu düşünülmekte"
Alanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada son olarak şunlar kaydedildi: "Belediyemizce ilan edilen mali tablodan da görüleceği üzere, Alanya Belediyesi çalışanlarının maaşlarından kesilen gelir vergileri ile çalışanların güvencesi olan sosyal güvenlik primleri, bireysel emeklilik sistemi işveren katkıları maalesef ödenmemiştir. Hiçbir kamu kurumunun çalışanlarının mali haklarından daha öncelikli bir harcamasının bulunamayacağı, birincil mali sorumluluğunun çalışanlarının haklarını eksiksiz yerine getirmek olduğuna inanılmaktadır. Alanya Belediyesi'nin başkaca hiçbir borcu bulunmasa dahi çalışanlarına ilişkin değinilen borçların ödenmemiş olmasının hiçbir şartta kabul edilebilecek bir tercih olamayacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle önceki belediye yönetiminin bu tercihinin siyaseten ve kamu yönetimi açısından izaha muhtaç olduğu düşünülmektedir." - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Alanya Belediyesi'nden 'mali tablo' açıklaması - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Başkentte düzenlenen, 'Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri' etkinliğine katıldı. Güler, etkinlikte yer alan firmaların stantlarını ziyaret ederek, sergilenen teknoloji ürünleri hakkında yetkililerden bilgi aldı, başarı diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de düzenlenen kapalı grup toplantısında, yaşamını yitiren TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar'ı anarak başkanlık etti. Bayraktar, uzun yıllar CHP Grubu'nda Grup Müdürü olarak görev yapmıştı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında 9 işçi toprak altında kaldı. TBMM'de kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon başkanlığına AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu seçildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Bosna Hersek Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı Halil Lagumdzija ile bir araya geldi. Tunç, görüşmenin ardından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Sadık Babür Girgin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı ve anı defterini imzaladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin nisan ayı oturumlarının ikinci birleşiminde MHP ve BBP ayrı grup kurma kararlarını açıkladılar. AK Parti kadrolarından olan 5 meclis üyesi MHP grubuna geçerken 2 meclis üyesi de BBP grubunu kurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı resmi törenle karşıladı.
DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ın İdil ilçesinin su sorununun çözülmesini talep etti. Aslan, İdil Belediyesinin su ve kanalizasyon şebekesini yenileme işinden dolayı 45 milyon lira borcu olduğunu ifade ederek, ilçenin su sorununun halen çözülmediğini belirtti. Aslan, belediyenin borçlarının Hazine tarafından silinmesini ve yeni bir su projesinin yapılmasını istedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Fırat Görgel başkanlığında ilk kez toplandı. Nisan ayı olağan toplantısında gündem maddeleri okundu ve başkanvekilleri, divan katipliği, encümen ve ihtisas komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Ayrıca Tarihi Kentler Birliği ve Sağlıklı Kentler Birliğine üye seçimleri de gerçekleştirildi. Görgel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın yeniden imar ve inşa edilmesi noktasında tüm belediye başkanları ve meclis üyelerine teşekkür etti ve bu sorumluluğun layıkıyla yerine getirileceğine inandığını belirtti.
Bingöl'de Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 2024 yılında gerçekleştirilen projelerin değerlendirmesi yapıldı. Vali Usta, 132 projeden 12'sinin tamamlandığını, 84 projenin devam ettiğini ve 25 projenin ihale aşamasında olduğunu belirtti.
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde yakınlarını kaybeden Ebrar Sitesi aileleri, basın açıklaması yaparak hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti. Açıklamada, felaketin sorumlularının yargı önünde hesap vermesi ve eksikliklerin giderilerek adil bir yargı süreci talep edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından düzenlenen İklim Değişikliği Afet Yönetimi Projesi Kapanış Konferansı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konferansta, iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi vurgulandı ve 2053 hedeflerine ulaşmak için daha fazla çalışma gerektiği belirtildi. Ayrıca, Türkiye'nin farklı meteorolojik afetlere hazır olması gerektiği vurgulandı ve iklim değişikliğinin neden olduğu afetlere karşı önlemler alındığı ifade edildi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Develi ilçesini ziyaret ederek, ilçe protokolüyle bir araya geldi, spor kulübü alanını inceledi, belediye başkanıyla görüştü, okul ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi, şehit polis memurunun ailesini ziyaret etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?