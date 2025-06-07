Alanya\'da Kurban Bayramı Resmi Töreni ve Veda

Alanya'da Kurban Bayramı resmi bayramlaşma töreni Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Alanya Kaymakamlığı tarafından kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere Alanya protokolünün katılımıyla AKM 'de bayramlaşma töreni düzenlendi. Alanya Kaymakamlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına yoğun bir katılım olurken, protokol üyeleri ile bir araya gelen Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer katılımcılar ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Beykoz Kaymakamlığı'na atanan Ürkmezer için bu tören aynı zamanda veda bayramlaşması oldu. Son kez Alanya'da bayramlaşma programına katılan Kaymakam Ürkmezer, görev süresi boyunca gösterilen destek ve iş birliği için tüm protokol üyelerine teşekkür etti.

Törene AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, siyasi parti temsilcileri ile ilçedeki kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA