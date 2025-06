Alanya\'nın yeni kaymakamı Öztürk görevine başladı

Antalya'nın Alanya ilçesine atanan Kaymakam Şakir Öner Öztürk, düzenlenen resmi karşılama töreni ile yeni görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Sivas Vali Yardımcılığı görevinden Alanya Kaymakamlığı'na atanan Şakir Öner Öztürk için Alanya Kaymakamlığı önünde karşılama töreni düzenlendi. Karşılama törenine katılanlar ile tek tek selamlaşan Öztürk, ardından makamına geçerek resmi olarak Alanya'nın yeni Kaymakamı olarak göreve başladı.

Makama geçişinin ardından basına açıklamalarda bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, "Alanya'mızın asayişi ve güvenliği bizim için en öncelikli konulardan birisidir. İlçemizin huzur içinde, güvenli bir şekilde yaşanabilir bir yer olması için kolluk kuvvetlerimizle, belediyemizle ve diğer ilgili kurumlarla sıkı bir iş birliği içinde olacağız. Her bireyin güvenliğini sağlamak, suç oranlarını en düşük seviyeye indirmek adına ne gerekiyorsa yapacağız. Vatanımız ve milletimiz uğruna canını hiç düşünmeden feda eden Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkıp her türlü desteği vereceğiz. Muhterem gazilerimizle yakından ilgilenip onların hep yanında olacağız. Devletimizin şefkatine ihtiyaç duyan ihtiyaç sahibi ailelerimizin, öksüz ve yetim kalan kardeşlerimizin en yakınında olup, beraber ağlayıp, beraber güleceğiz. Ayrıca ilçemizin eğitim hayatında önemli bir yapı taşı olan Hamdullah Emin Paşa Vakfı'yla yakından ilgilenip, eğitime katkı sağlayacak çalışmalar yapmak bizim en öncelikli işlerimizden olacaktır. Çalışmalarımızda önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu'nun tecrübe ve birikiminden ve mütevelli heyetimizin desteklerinden istifade edeceğiz. Bu vesile ile Rahmetli Paşamızı şükranla yad ediyorum. Alanya'nın kalkınması ve halkımızın refahı için tüm kurumlarımızla birlikte çalışacak, Antalya Valimiz Hulusi Şahin'in emir ve direktifleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Diğer yandan, halkımızla aramızdaki en önemli köprülerden biri olan gece gündüz demeden fedakarca görev yapan Alanya'nın kıymetli basın mensuplarıyla ortak aklı ve karşılıklı anlayışı esas alan bir çalışma yürüteceğiz. Kapımızın ve gönlümüzün onlara her zaman açık olacağını bilmelerini isterim" şeklinde konuştu.

Karşılama törenine, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Öztürk, Alanya Üniversitesi Rektörü Dr. Turan Sağır, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Direk, Alanya Sahil Güvenlik Komutanı Erdinç Karadeniz'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA