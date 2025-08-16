Alaska Zirvesi: Trump ve Putin'den Sonuç Yok - Son Dakika
Politika

Alaska Zirvesi: Trump ve Putin'den Sonuç Yok

16.08.2025 15:34
Trump ve Putin'in Alaska'daki zirvesi sonuçsuz kaldı, Avrupa basını Putin'i zaferle değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da gerçekleştirdiği zirve, dünya basınında geniş yankı buldu. Farklı ülkelerden haber kuruluşları zirveden somut bir sonuç elde edilemediğine dikkat çekerken, bazı basın organları ise zirveyi "Putin açısından diplomatik bir zafer" olarak yorumladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da gerçekleştirdiği zirve, dünya gündemine damga vurdu. Farklı ülkelerden gazeteler ve haber ajansları haberlerinde Putin'in kırmızı halı ile karşılanması, Trump'la yaptığı limuzin yolculuğu ve karşılama sırasında gerçekleştirilen askeri uçuş gösterisi gibi detaylara dikkat çekerken, "zirvenin sonuçsuz kalması" ortak tema olarak öne çıktı. Bazı haber kuruluşları ise zirveyi Putin açısından diplomatik bir zafer olarak yorumladı.

ABD basını anlaşma sağlanamamasını öne çıkardı

ABD gazetesi The Wall Street Journal "Trump Putin'e kırmızı halı serdi, karşılığında çok az şey aldı" başlıklı haberinde, "ABD Başkanı ile Rus lider arasındaki Alaska görüşmesinde herhangi bir ilerleme sağlanamadı" ifadelerini kullandı. Bir diğer ABD gazetesi The New York Times "Trump ve Putin dostluk gösterisi yaptı, ama anlaşma olmadan geri döndüler" başlıklı haberinde zirveden sonuç alınamamasına vurgu yaptı. New York Post gazetesi de zirveyi "Yetkililer, Trump'ın Alaska'da Putin ile yaptığı görüşmenin ardından sergilediği 'sessiz' tavrın, Ukrayna barışında hala 'çıkmaz noktalar' olduğunu gösterdiğini söylüyor" başlıklı haberle okurlarına duyurdu. Associated Press (AP) haber ajansı ise Putin'in kırmızı halıda karşılanmasını ve başkanlık limuzininde Trump ile yolculuk yapmasını ön plana çıkararak, "Trump ve Putin için kırmızı halı ve limuzinle karşılama yapıldı, ancak somut anlaşma sağlanamadı" başlığını attı.

Avrupa basınından Putin'e övgü

Avrupa basını, zirvenin diplomatik etkilerini ön plana çıkardı. İngiliz The Guardian gazetesi "Ukrayna'da ateşkes yok, ama Putin için bir halkla ilişkiler zaferi" başlıklı haberinde, "Ukrayna'da çatışmalar devam ederken, ABD ve Rusya liderleri eski husumetlerine sarılıyor ve sıcak sözler sarf ediyor" ifadelerine yer verdi. İngiltere merkezli Sky News'te yayınlanan bir analizde ise "Trump televizyon için hazırlanmış bir zirve düzenledi, ancak Putin ipleri elinde tutan kişi gibi görünüyordu" başlığı kullanıldı. İspanyol gazetesi El Pais, zirveyi "Trump'ın jestleri Putin'i yumuşatmadı" başlığıyla okurlarına duyururken, Fransız Le Monde gazetesi, "Alaska zirvesi: Diplomatik gösteri, sıfır sonuç" başlığını kullanmayı tercih etti. Alman haber dergisi Der Spiegel de, "Trump geri adım attı, Putin zafer kazandı" başlıklı bir analiz yayınlayarak, "Trump ve Putin arasındaki zirve, herhangi bir ilerleme veya anlaşma olmadan sona erdi. Kremlin liderinin kutlamaya hakkı varken, ABD Başkanı da cesur bir tavır takınıyor. Ukrayna için işler pek iç açıcı görünmüyor" değerlendirmesini yaptı.

Rusya basını zirveyi olumlu şekilde yansıttı

Ukrayna merkezli Kyiv Independent gazetesi, Alaska'daki zirveyi "Trump ve Putin, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme konusunda anlaşmaya varamadı" başlıklı haberle okurlarına duyururken, Rusya'nın resmi gazetesi Rossiyskaya Gazeta "Alaska'daki tarihi diyalog yeni bir sayfa açıyor" başlığını attı. Rusya'da yayımlanan bir diğer gazete olan Kommersant da "Putin ve Trump konuştu, Dünya bekliyor" başlığını tercih etti.

Dünyanın dört bir yanından basın kuruluşları zirveye ilgi gösterdi

Katar merkezli Al Jazeera ise zirvenin net bir sonuç ortaya koymadığını belirterek, "Trump ve Putin görüşmesi: Anlaşma yok" başlığına yer verdi. Hindistan merkezli Times of India da, "Alaska Zirvesi: 'The Beast' arabasıyla yolculuk, 'verimli' görüşmeler, ancak Ukrayna konusunda anlaşma sağlanamadı" başlığını attı. Japon haber ajansı Kyodo ise "Trump-Putin zirvesi Ukrayna'da ateşkes konusunda anlaşma sağlanamadan sona erdi" başlıklı bir haber yayımladı. - ALASKA

