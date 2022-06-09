"Alevilik" tartışmasına Erdoğan'dan yorum: Senin de yanında dururuz Bay Kemal! Hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz, yeter ki sen aday ol - Son Dakika
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"Alevilik" tartışmasına Erdoğan'dan yorum: Senin de yanında dururuz Bay Kemal! Hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz, yeter ki sen aday ol

09.06.2022 17:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Alevi olması Sünni kesim için endişedir" sözlerine dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Ana muhalefet partisinin genel başkanın hakkını üç beş kendini bilmeze, üç beş marjinal tetikçiye evelallah çiğnetmeyiz. Senin de yanında dimdik dururuz bay Kemal. Hiçbir vatandaşımızın hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz, yeter ki sen aday ol" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral'ın katıldığı bir programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında "Benim için değil ama Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması Sünni kesim için endişedir" sözleriyle ilgili tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

"SENİN DE YANINDA DİMDİK DURURUZ BAY KEMAL"

Kimsenin kimliğinden dolayı ötekileştirilmesine izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, "Kimliğinden dolayı biri sana aba altından sopa gösteriyorsa, onun da çaresi var. Ak Parti Türkiye'si herkesin eşit vatandaşlığını garanti altına almış bir ülkedir. Bu ülkede kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz" dedi.

"YETER Kİ SEN ADAY OL"

Erdoğan, "Nasıl 85 milyonun hakkını ve hukukunu gerektiğinde canımız pahasına koruyorsak, ana muhalefet partisinin genel başkanın hakkını üç beş kendini bilmeze, üç beş marjinal tetikçiye evelallah çiğnetmeyiz. Yeter ki sen harbi ol, sen hasbi ol, sen dürüst ol, sen açık ol. Senin de yanında dimdik dururuz Bay Kemal. Hiçbir vatandaşımızın hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz, yeter ki sen aday ol" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika 'Alevilik' tartışmasına Erdoğan'dan yorum: Senin de yanında dururuz Bay Kemal! Hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz, yeter ki sen aday ol - Son Dakika


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