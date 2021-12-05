Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Boş teneke" sözlerine yanıt - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın 6 sıfır atılmasıyla ilgili açıklamalarına tepki vererek "Ne sen attın ya? Dönemin başbakanı olarak ben attım" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Siirt'teki açılış töreninde Babacan'a yönelik olarak "CHP yanına taktığı bazı tiplerle... Adeta arkasında boş teneke... Ne diyorlar? 'İşte biz şuraya çıkarmıştık.' Şunu bir defa bilmeniz lazım. Benim başbakan olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi?" demişti.

BABACAN'DAN YANIT GELDİ

DEVA Partisi 1. Olağan İstanbul Esenyurt İlçe Kongresi'nde konuşan Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün Siirt'te kendisi hakkında söylediği açıklamaların videosunu izletmesinin ardından yanıt verdi.

"SAYIN ERDOĞAN'IN ARKASINDA GİTMEDİM, YAN YANA YÜRÜDÜM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında gitmediğini ve yan yana yürüdüğünü ifade eden Babacan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yanlış yollara girdiğinde 'Ben yokum' dedim. Siz buyurun. En sonunda baktık ki sürekli yanlış yollarda dolaşmaya başladı, 'Kusura bakmayın, bize müsaade' dedik. Bakın, tam 13 sene ülkemizin ekonomisinde, AB müzakere sürecinde, dış politikada ekibimizle birlikte büyük başarılar elde ettik"

"13 YIL 'BOŞ TENEKE' İLE Mİ ÇALIŞTINIZ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "boş teneke" ifadesine de yanıt veren Babacan, "Siz 13 yıl 'boş teneke' ile mi çalıştınız? Cumhuriyet tarihinin en uzun süre bakanlık yapmış kişilerinden biriyim ben" dedi.