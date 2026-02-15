Ali Babacan\'dan Özgür Özel\'e rest: Kavga çıkar

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun 6 partiye ittifak çağrısı siyaset gündeminde yankı uyandırmaya devam ederken, bu çıkışa en net tepki DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan, CHP ile olası bir ittifaka kesin olarak kapıyı kapattı.

ÖZEL'E YÜKLENDİ: RÖVANŞİZMLE ÜLKE YÖNETİLMEZ

Konuk olduğu bir YouTube kanalında konuşan Babacan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert ifadeler kullandı. Babacan, CHP içindeki söylemlerin intikamcı bir siyaset anlayışını yansıttığını belirterek şu sözleri dile getirdi: "Ayrılan kendi belediye başkanlarıyla ilgili öyle ifadeler var ki tam rövanşizm duygusu. 'Günü gelecek, biz iktidarı ele geçireceğiz ve size hesap soracağız arkadaş' duygusu. Bu duygular arada ortaya çıkıyor. Rövanşizmle ülke yönetilmez."

"CHP İLE YOLLARIMIZIN KESİŞMESİ MÜMKÜN OLMAZ"

Bu yaklaşımın siyasi birliktelikleri imkânsız hale getirdiğini vurgulayan Babacan, CHP ile yolların tamamen ayrıldığını açıkça ifade ederek, "Durum böyleyken bizim bundan sonra CHP ile yollarımızın kesişmesi de mümkün olmaz" dedi.

"CHP'NİN GEÇMİŞİNİ KONUŞSAK O MASADA KAVGA ÇIKAR"

Babacan, açıklamalarında CHP'nin geçmişine dair tartışmaların da ciddi gerilim yaratacağını dile getirerek şu çıkışı yaptı: "CHP'nin geçmişini konuşsak o masada kavga çıkar."