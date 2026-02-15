Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar - Son Dakika
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Haberin Videosunu İzleyin
15.02.2026 18:12
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ittifak tartışmalarının sürdüğü süreçte CHP ile yolların tamamen ayrıldığını söyledi. CHP lideri Özgür Özel'in söylemlerini 'rövanşizm' olarak nitelendiren Babacan, "CHP'nin geçmişini konuşsak o masada kavga çıkar" dedi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun 6 partiye ittifak çağrısı siyaset gündeminde yankı uyandırmaya devam ederken, bu çıkışa en net tepki DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan, CHP ile olası bir ittifaka kesin olarak kapıyı kapattı.

ÖZEL'E YÜKLENDİ: RÖVANŞİZMLE ÜLKE YÖNETİLMEZ

Konuk olduğu bir YouTube kanalında konuşan Babacan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert ifadeler kullandı. Babacan, CHP içindeki söylemlerin intikamcı bir siyaset anlayışını yansıttığını belirterek şu sözleri dile getirdi: "Ayrılan kendi belediye başkanlarıyla ilgili öyle ifadeler var ki tam rövanşizm duygusu. 'Günü gelecek, biz iktidarı ele geçireceğiz ve size hesap soracağız arkadaş' duygusu. Bu duygular arada ortaya çıkıyor. Rövanşizmle ülke yönetilmez."

"CHP İLE YOLLARIMIZIN KESİŞMESİ MÜMKÜN OLMAZ"

Bu yaklaşımın siyasi birliktelikleri imkânsız hale getirdiğini vurgulayan Babacan, CHP ile yolların tamamen ayrıldığını açıkça ifade ederek, "Durum böyleyken bizim bundan sonra CHP ile yollarımızın kesişmesi de mümkün olmaz" dedi.

"CHP'NİN GEÇMİŞİNİ KONUŞSAK O MASADA KAVGA ÇIKAR"

Babacan, açıklamalarında CHP'nin geçmişine dair tartışmaların da ciddi gerilim yaratacağını dile getirerek şu çıkışı yaptı: "CHP'nin geçmişini konuşsak o masada kavga çıkar."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Kendi geçmişi malum birinin sözlerini dikkate almaya değmez. 16 1 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Altılı masa beşli olur aday kim olur şimdilik yok maalesef. 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
