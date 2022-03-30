Ali Babacan; Erdoğan ve Bahçeli'nin geçmiş diyaloglarını izletti! "Nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?" diye sordu - Son Dakika
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Ali Babacan; Erdoğan ve Bahçeli'nin geçmiş diyaloglarını izletti! "Nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?" diye sordu

30.03.2022 13:35
Ali Babacan; Erdoğan ve Bahçeli'nin geçmiş diyaloglarını izletti! "Nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?" diye sordu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altı partinin mutabakata vardığı ittifaka ilişkin açıklamalarda bulundu. Babacan gündeme ilişkin konuşmadan önce MHP lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki geçmiş diyalogları izletti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il başkanları toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçmiş yıllarda birbirilerine hakaret ettiği ifadelerin yer aldığı videoyu izletti.

BAHÇELİ VE ERDOĞAN'IN GEÇMİŞ DİYALOGLARINI İZLETTİ

Videonun ardından konuşan Babacan, "Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan, asıl siz nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?" dedi.Babacan, "Bahçeli farklı fikirleri olanlar yan yana gelip sorun çözemez sanıyor. Genel başkanlar olarak aramızda bir çatışma alanı yok. Hep birlikte 'demokrasi' diyoruz. Bahçeli, biraz demokrasi bilincine sahip olsa, insanlık için küçük, kendisi için büyük bir adım atacak" ifadelerini kullandı.

"YEPYENİ BİR BAŞLANGIÇ" İDDİASI

Altı partinin mutabakata vardığı ittifaka ilişkin konuşan Babacan, ''Altı partinin sistem değişikliği üzerinde çalışması demek; tüm Türkiye'nin yuvarlak masa etrafında oturması anlamına gelir. Biz yepyeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu yeni dönemde Türkiye tam demokrasiyle taçlanacak ve DEVA Partisi bu değişimin asli unsuru olacak'' dedi.

BABACAN'DAN "ZORBALIK GÜNLERİ" VURGUSU

Babacan devamla şunları söyledi:

" Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş sürecini tereyağından kıl çeker gibi tamamlayacağız. Bu geçişin ardından rövanşizmmiş, şuymuş buymuş hiçbiri olmayacak. Türkiye artık üstte çıkanın alttakini ezdiği nöbetleşe zorbalık günlerine dönmeyecek.

DEVA Partisi'yle bu ülkenin kaderine damga vuracağız. Erdoğan ve Bahçeli'nin başrolünü oynadığı bu korku filmini bitireceğiz."

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Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Babacan; Erdoğan ve Bahçeli'nin geçmiş diyaloglarını izletti! 'Nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?' diye sordu - Son Dakika


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