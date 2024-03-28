Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'u ziyaret etti.
Beraberindeki milletvekilleri ile kente gelen Babacan, partisinin il başkanı Vahit Bingöl ve partililerce karşılandı.
Daha sonra seçim otobüsüyle kent merkezini gezen Babacan, vatandaşları selamladı, partisinin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarına destek istedi.
Ali Babacan, Yakutiye Medresesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kadim şehir Erzurum'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, yaklaşık 60 gündür 81 ilde adaylarıyla milletin huzuruna gittiklerini söyledi.
Yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını 2 yıl önce bütün detaylarıyla açıkladıklarını anlatan Babacan, "Yerel yönetimler ve şehircilik nedir gibi, bunları karınca duası gibi yazılarla ortaya koyduk. Türkiye'de ilk defa belediyecilikle ilgili etik kurallar bildirgesi yayınladık. Belediye başkan adaylarımız 3 sayfalık etik kurallar bildirgesini imzalıyor, sonra belediye başkan adayımız oluyor. Biz sağlam niyetle yola çıktık. Ülkenin sorunlarını biliyoruz ve her konuda çözüm üretiyoruz. Türkiye'de ilk, her alanda çözümlerimizi 23 fasikül haline getirdiğimiz ansiklopedide topladık." diye konuştu.
Konuşmalar sonrası partisinin belediye başkan adaylarını tanıtan Babacan, beraberindekilerle seçim çalışmaları kapsamında kentin ilçelerini ziyaret edeceğini bildirdi.
Son Dakika › Politika › Ali Babacan Erzurum'u ziyaret etti - Son Dakika
Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen 'Seçim Güvenliği ve Genel Değerlendirme' toplantısında, seçim öncesi, sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü. Toplantıya, birim amirleri ve rütbeli personel katıldı.
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Ertuğrulgazi ve Beşiktaş mahallelerinde düzenlenen yürüyüşlerde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaman, programlarda kentle ilgili projelerini anlatarak, altyapı ve üstyapı sorunlarını çözeceğini belirtti. Yürüyüşlere AK Parti ve MHP il başkanları, ilçe başkanları ve adaylar da katıldı.
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapılan toplantıda, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için alınacak tedbirler ve güvenlik önlemleri görüşüldü. Seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli planlamalar yapıldı ve Seçim Güvenliği İl Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. Toplantıda ayrıca sandık güvenliği, iletişim tedbirleri ve diğer önlemler hakkında bilgi verildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İzmir, İstanbul, Adana büyükşehir belediyelerinin borcunun tüm büyükşehirleri aştığını belirtti. Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesinin toplam borcu 20 milyar lira iken, bu borcun yüzde 75'i CHP'li belediyelere ait. Işıkhan, belediyelerin borçlarının artmasına rağmen hizmet ve yatırım yapılmamasını eleştirerek, ülkede vizyonsuzluktan kurtulmanın önemine vurgu yaptı.
AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, saha çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Taşkın, hükümetin desteği olmadan belediyelerin bu enkazı kaldırma durumunun mümkün olmadığını belirtti.
Menemen Belediyesi, her akşam farklı bir mahallede iftar programları düzenliyor. Programlara yaklaşık 70 bin kişi katılıyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, katıldığı programlarda müjdeler veriyor ve hizmetlerini anlatıyor. Ayrıca, yeni dönem için projelerini de açıklıyor. Başkan Pehlivan, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de bilgi veriyor. Yerel seçimlere de değinen Pehlivan, halkın takdirine güvendiğini belirtiyor.
Samsun'un Havza İlçe Seçim Kurulu, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlediği eğitimde, ilçede görev alacak sandık başkanı ve görevlilere seçimde kullanılacak malzemeler, dikkat edilecek hususlar ve sandık kurulu üyelerinin görevleri hakkında bilgi verdi. Eğitime 146 sandıkta görevli 292 kişi katıldı ve seçim sürecinin huzur içinde tamamlanması hedeflendi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ataşehir'de Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi sağlanmasını amaçlayan 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesinin programına katıldı. Bakan Bak, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin spor devrimi yaşadığını belirtti. Programda çocuklarla basketbol oynayan Bakan Bak, projenin ikinci etabı için çalışmalara devam ettiklerini ve 1500 okula 57 bine yakın malzeme dağıtacaklarını söyledi.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit oluşunun 9'uncu yıl dönümü nedeniyle İstanbul Adalet Sarayında anma töreni düzenlendi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bağlı faaliyet gösteren Fener Market'i ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi aileler için kurulan Fener Marketi gezerek, ürünleri inceledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?